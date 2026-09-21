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Nogomet

Afera pred tekmo s Slovenijo: Xhaka priznal ponarejeno covidno potrdilo

Kapetan Švice bo izpustil prve štiri tekme lige narodov, o njegovem nadaljnjem reprezentančnem statusu pa bodo odločali po oktobrskem ciklu.
Granit Xhaka je rekorder po številu nastopov za Švico, letos pa je reprezentanco kot kapetan popeljal do četrtfinala svetovnega prvenstva. FOTO: Lee Smith/Reuters
Galerija
Granit Xhaka je rekorder po številu nastopov za Švico, letos pa je reprezentanco kot kapetan popeljal do četrtfinala svetovnega prvenstva. FOTO: Lee Smith/Reuters
B. P., STA
21. 9. 2026 | 13:43
3:22
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Švicarska nogometna reprezentanca bo prve štiri tekme lige narodov, med njimi tudi obračun s Slovenijo, odigrala brez kapetana Granita Xhake. Triintridesetletni vezist Sunderlanda je priznal, da je med pandemijo pridobil ponarejeno potrdilo o cepljenju proti covidu-19.

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»Takrat me je vprašanje cepljenja proti covidu-19 zelo skrbelo. Čutil sem nezaupanje do cepiva, prevzela sta me tesnoba in dvom,« je Xhaka zapisal na instagramu.

»Danes jasno vidim, da sem se odločil napačno. To je bila napaka in za vse skupaj mi je žal,« je dodal. Napovedal je, da bo v celoti sodeloval s pristojnimi organi v preiskavi, ki jo vodi tožilstvo v Luzernu.

Če bi mu dokazali kaznivo dejanje ponarejanja listin oziroma pridobitve lažnega uradnega potrdila, mu lahko po švicarski zakonodaji grozita denarna kazen ali zapor.

Švicarska nogometna zveza je po pogovoru z dolgoletnim kapetanom sporočila, da se Xhaka ne bo pridružil reprezentanci na pripravah v turškem Beleku.

»Pozdravljamo odločitev, da je Granit pripravljen v celoti pojasniti položaj, v katerem se je znašel. V najboljšem interesu ekipe je, da ta zbor opravi brez njega,« je sporočil predsednik zveze Peter Knäbel.

Brez Xhake tudi proti Sloveniji

Švica bo ligo narodov začela z gostovanjema v Severni Makedoniji 26. septembra in na Škotskem tri dni pozneje. Nato jo čakata domači tekmi proti Sloveniji 3. oktobra in Severni Makedoniji 6. oktobra.

Xhaka bo tako manjkal tudi na prvem medsebojnem dvoboju s slovensko reprezentanco. Švicarska zveza bo o njegovem nadaljnjem statusu odločala po koncu oktobrskega reprezentančnega cikla.

Četrtfinalisti zadnjega svetovnega prvenstva bodo novembra gostovali še v Sloveniji in nato doma gostili Škotsko.

Slovenska izbrana vrsta bo pod vodstvom selektorja Boštjana Cesarja ligo narodov začela z domačima tekmama proti Škotski v soboto in Severni Makedoniji tri dni pozneje. Po gostovanjih v Švici in na Škotskem jo novembra čakata še domači obračun s Švico in gostovanje v Severni Makedoniji.

Podoben primer pretresel tudi švicarski hokej

Primer Xhake prihaja kmalu po podobni aferi v švicarskem športu. Nekdanji selektor hokejske reprezentance Patrick Fischer je priznal, da je leta 2022 z uporabo ponarejenega covidnega potrdila odpotoval na zimske olimpijske igre v Peking.

Mednarodna hokejska zveza (IIHF) ga je zaradi tega septembra kaznovala s štiriletno prepovedjo delovanja na reprezentančni ravni. Fischer, ki je Švico vodil od leta 2015 in jo popeljal do treh srebrnih kolajn na svetovnih prvenstvih, je odločitev izpodbijal pred Mednarodnim športnim razsodiščem (CAS).

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Gospodarstvo

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