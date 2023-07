Afriški bombarder s hattrickom hitrejši od Messija

To je bilo obdobje, ko so voditelji prvoligaša iz Velenja v nenaklonjenem okolju izgubili vsakršno vizijo in strategijo, kako naprej. V trenutku šibkosti so kot velike odrešitelje sprejeli vlagatelje iz Srbije, obremenjene s sumljivimi posli v zvezi s stavnicami, ki za povrh niso bili zgled kredibilnosti in transparentnosti. A vendarle; knapom se je nič hudega sluteč ob asistenci srbskega agenta pridružil postavni napadalec John Mary, čigar kariera je zašla v slepo ulico.