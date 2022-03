Tebas: Agnelli in druščina lažejo bolj kot Putin

Predsednik španskega nogometnega prvenstva Javier Tebas je znan po neposredni komunikaciji in vselej pove, kar ima na jeziku. Pred kratkim je komentiral tudi ponoven poskus obujanja ideje o ustanovitvi tako imenovane nogometne superlige, pri kateri vztrajajo Real Madrid, Barcelona in Juventus, četudi je projekt v resnici propadel, saj so ga zavrnili vsi preostali deležniki v nogometu in tudi evropske inštitucije.

»Mi iz nacionalnih prvenstev smo najbrž vsi idioti«

Tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin se je včeraj javno vprašal, ali snovalci projekta nemara ne živijo v vzporednem svetu, saj so prvič prišli na dan z idejo sredi pandemije, drugič sredi vojne v Ukrajini. »Trije klubi, ki so ostali vpleteni v projekt superlige, lažejo bolj kot Vladimir Putin!« je zatrdil Javier Tebas.

»Mi iz nacionalnih prvenstev, ki smo nedvoumno zavrnili superligo, smo najbrž drug za drugim vsi idioti. Dobesedno terorizira me, če zgolj pomislim, da Real, Barca in Juve še vedno razmišljajo o superligi, ki da je projekt solidarnosti. Laž! Predsednik Juventusa Andrea Agnelli je pred kratkim v svoji hiši gostil predstavnike Barcelone in Reala, pri čemer so snovali naslednje poteze za ustanovitev tega nesmiselnega tekmovanja, ki bi povzročilo enormno škodo nogometu,« je dodal Javier Tebas, 59-letni odvetnik, rojen v Kostariki, ki od leta 2013 vodi špansko nogometno ligo.