Tudi evropski klubi si želijo, da bi Aleksander Čeferin znova kandidiral

Predsednik Evropskega združenja klubov (EFC) in predsednik PSG-ja Naser al-Helajfi si želi, da bi Aleksander Čeferin tudi po izteku sedanjega mandata ostal na čelu Evropske nogometne zveze (Uefa). Na skupščini EFC je slovenskega nogometnega funkcionarja javno pozval k novi kandidaturi.

»Nogomet potrebuje velike voditelje, kot ste vi. V imenu več kot 900 klubov EFC vas prosimo, da prihodnje leto znova kandidirate,« je Čeferinu sporočil predsednik Paris Saint-Germaina.

Čeferin Uefo vodi od septembra 2016, nato je nov mandat dobil še leta 2019 in 2023. O tem, ali bo prihodnje leto znova kandidiral, se doslej ni jasno izrekel. Je pa avgusta v britanskem podkastu The Rest is Politics zavrnil možnost kandidature za predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa).

Dogajanje na skupščini EFC je sicer zaznamoval tudi vse ostrejši odnos med Uefo in Fifo. Čeferin je znova kritiziral ravnanje svetovne zveze pri zdaj že opuščenem projektu Fifa Forward Enterprise. Ta je predvideval ustanovitev družbe za upravljanje pravic Fifinih tekmovanj, v kateri bi zasebni vlagatelji lahko pridobili do 20-odstotni delež.

Predsednik Uefe je bil kritičen predvsem do načina, kako je Fifa projekt predstavljala kot razvoj nogometa ter rezultat posvetovanja s svojimi članicami. »Prodaja dela prihodnosti ne postane razvoj samo zato, ker pravite, da je razvoj. Postavljanje nacionalnih zvez pred izvršeno dejstvo ni demokratizacija,« je med drugim dejal Čeferin in opozoril tudi na pomanjkanje transparentnosti pri odločanju.

Predstavnike klubov je vprašal, kako bi ravnali, če bi se eden od vodilnih v njihovem klubu brez vednosti uprave, igralcev in navijačev skrivaj dogovarjal o prepustitvi nadzora nad najvrednejšim premoženjem. Govor je sklenil z besedami: »Mislim, da je čas, da rečemo dovolj.«

Kritičen je bil tudi al-Helajfi, ki je dejal, da je »žalostno videti trenutno stanje« upravljanja svetovnega nogometa, pri čemer Fife oziroma njenega predsednika Giannija Infantina ni neposredno omenil.

Napetosti med največjima nogometnima organizacijama so se zaostrile tudi na pravnem področju. Fifa je v dokumentih, vloženih na sodišču na Floridi, Uefo obtožila »dezinformacijske kampanje« in nadlegovanja Infantina. Spor je povezan z zahtevo Uefe za dostop do dokumentov o opuščenem projektu, ki bi zasebnim vlagateljem omogočil vstop v družbo za upravljanje pravic Fifinih tekmovanj.