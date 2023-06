Alarm v Istanbulu: Interjevi navijači so se pretihotapili med nogometaše

Tako kot vedno znova ob koncu evropske klubske nogometne sezone je tudi tokrat na prizorišču finala lige prvakov živahno že več dni. Vrelišču pa se je približalo dogajanje v večeru pred drevišnjim spektaklom, nato pa tudi že od zgodnjega današnjega jutra.

Množice navijačev milanskega Interja in Manchester Cityja so ob stičišču Evrope z azijsko celino že zbrane, nekateri še prihajajo v Istanbul v zadnjem hipu. Za oba tabora privržencev pa je to poseben dan: angleški klub navzlic izjemnim vložkom zadnjih let te prestižne lovorike še nikdar ni osvojil, Inter pa je bil ob začetku sezone zunaj kroga najresnejših kandidatov za uvrstitev v finale.

Črno-modri se sicer ponašajo z izjemno armado zvestih in glasnih navijačev, skupina tistih zelo gorečih pa je botrovala alarmu v hotelu, kjer so nastanjeni njihovi ljubljenci in med njimi nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović.

Navijači Interja so se namreč navzlic izjemno strogemu varovanju pretihotapili v hotel in namenili besede spodbude nogometašem v pričakovanju velike tekme. Seveda so slednji vselej veseli pripadnosti zvestih privržencev, toda kot vselej ob podobnih priložnostih si med pripravo želijo predvsem mir in vso zbranost usmerjajo k večernemu dogajanju na igrišču.

Finale se bo začel ob 21. uri, pred tekmo je tudi še nekaj ugibanj o postavi, zlasti glede Interjeve enajsterice in izbire napadalcev. Med temi bo zagotovo v udarni postavi Argentinec Lautaro Martinez, Edin Džeko, že dolgo prvi as reprezentance Bosne in Hercegovine, pa naj bi po ocenah italijanskih poročevalcev ohranjal prednost glede nastopa pred belgijskim zvezdnikom Romelujem Lukakujem.