Nogomet

Alarmi v Milanu tulijo, projekt rdeče-črnih je pred propadom

Pred mesecem dni je bil Milan glavni izzivalec mestnega tekmeca v bitki za prvaka, zdaj mu grozi, da bo ostal brez lige prvakov in brez močne denarne infuzije.
Luka Modrić in Massimiliano Allegri sta ključna moža Milanovega projketa o vrnitvi med evropsko elito. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters
G. N.
5. 5. 2026 | 13:00
2:40
A+A-

Še pred mesecem dni je bil najresnejši Interjev tekmec za naslov italijanskega nogometnega prvaka mestni rival Milan, zdaj so se pri rdeče-črnih prižgali alarmi. Tri tekme pred koncem prvenstva je ogrožena tudi uvrstitev v ligo prvakov, ključna za nadaljevanje projekta vrnitve v evropski vrh in na italijanskega. Po poraz proti Sassuolu minuli konec tedna ima Milan le še dve točki prednosti pred Juventusom in tri pred Romo. Če se ne bo uvrstil v ligo prvakov, klubu ne grozi le denarni kolaps, temveč tudi na vseh drugih ravneh sedemkratnega evropskega prvaka.

Posledice ob neuspehu so že znane, poslovil bi se mož, ki pooseblja zdajšnji projekt trener Massimiliano Allegri. Prihodnost mojstra za naslove iz Livorna je namreč neposredno vezana na preboj v evropsko elito in na infuzijo prihodkov, ki jih zagotavlja Uefa. Klubski finančniki ocenjujejo, da gre za približno sto milijonov evrov. Brez njih klub ne bi bil kos Allegrijevim apetitom. Njegov načrt je bil jasen, v tej sezoni stabilizacija, v naslednji napad na »scudetto«

Interjev 21. naslov italijanskega prvaka je le še zasolil rane pri Milanu. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters
Namesto velikan, le še razvojni klub

Še bolj boleč bi bil udarec za moštvo. Luka Modrić, hrvaški virtuoz, ki je prišel izpolnit otroške sanje o lovoriki v rdeče-črnem dresu, bi brez LP težko našel motiv za podaljšanje bivanja. On je moralna avtoriteta v slačilnici in brez njegove magnetne privlačnosti bi Milan na tržnici postal drugorazreden kupec. Na seznamu za odstrel bi se znašli še drugi nosilci: Rafael Leao, Christian Pulišić in Mike Maignan. To ne bi bila le prodaja igralcev, temveč amputacija hrbtenice ekipe, ki bi vplivala tudi na mlajše upe, postali bi finančno breme, ki ga klub brez lige prvakov ne more servisirati.

Milanova tesnoba je močna, saj sosedje pri Interju slavijo že svoj 21. naslov državnih prvakov in zaradi le še zasolili rane. Odločitev o tem, ali bo Milan ostal evropski velikan ali pa se bo prelevil v razvojni klub, ki krpa luknje z razprodajo talentov, bo znana v naslednjih tednih.

Več iz teme

AC MilanSerie Aliga prvakovLuka ModrićMassimiliano Allegri

Magazin  |  Svet so ljudje
Svet so ljudje

Manj Hollywooda, več avtorskih filmov

Letos v prestižni žiriji Canskega festivala ni nobenega Francoza.
5. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Italija

V kanalu v Benetkah utonil 25-letnik

Rešiti sta ga skušala Poljaka, ki sta bila v bližini, a mu ni bilo pomoči. Za njim se je izgubila vsaka sled, ko je potonil še bolj globoko.
5. 5. 2026 | 14:47
Preberite več
Premium
Kultura  |  Knjiga
Vredno branja

Vsi bi morali v Grčiji brati Homerja

Knjiga, ki je ljubezensko pismo mitologiji in Sredozemlju ter hkrati pripoved o samotnem branju
Irena Štaudohar 5. 5. 2026 | 14:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Strup za podgane

Osumljenec v primeru zastrupitve otroške hrane v Avstriji v priporu

Gre za nekdanjega zaposlenega v podjetju Hipp v Avstriji. Vse obtožbe zanika.
5. 5. 2026 | 14:10
Preberite več
Novice  |  Slovenija
ZD Slovenska Bistrica

Pacientke ostale brez ginekološke oskrbe

Zavod je najprej zapustil ginekolog, ki je tam delal kot zunanji sodelavec, kmalu za tem pa je bila odsotna še druga ginekologinja.
5. 5. 2026 | 13:55
Preberite več
