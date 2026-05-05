Alarmi v Milanu tulijo, projekt rdeče-črnih je pred propadom

Še pred mesecem dni je bil najresnejši Interjev tekmec za naslov italijanskega nogometnega prvaka mestni rival Milan, zdaj so se pri rdeče-črnih prižgali alarmi. Tri tekme pred koncem prvenstva je ogrožena tudi uvrstitev v ligo prvakov, ključna za nadaljevanje projekta vrnitve v evropski vrh in na italijanskega. Po poraz proti Sassuolu minuli konec tedna ima Milan le še dve točki prednosti pred Juventusom in tri pred Romo. Če se ne bo uvrstil v ligo prvakov, klubu ne grozi le denarni kolaps, temveč tudi na vseh drugih ravneh sedemkratnega evropskega prvaka.

Posledice ob neuspehu so že znane, poslovil bi se mož, ki pooseblja zdajšnji projekt trener Massimiliano Allegri. Prihodnost mojstra za naslove iz Livorna je namreč neposredno vezana na preboj v evropsko elito in na infuzijo prihodkov, ki jih zagotavlja Uefa. Klubski finančniki ocenjujejo, da gre za približno sto milijonov evrov. Brez njih klub ne bi bil kos Allegrijevim apetitom. Njegov načrt je bil jasen, v tej sezoni stabilizacija, v naslednji napad na »scudetto«

Interjev 21. naslov italijanskega prvaka je le še zasolil rane pri Milanu. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Namesto velikan, le še razvojni klub

Še bolj boleč bi bil udarec za moštvo. Luka Modrić, hrvaški virtuoz, ki je prišel izpolnit otroške sanje o lovoriki v rdeče-črnem dresu, bi brez LP težko našel motiv za podaljšanje bivanja. On je moralna avtoriteta v slačilnici in brez njegove magnetne privlačnosti bi Milan na tržnici postal drugorazreden kupec. Na seznamu za odstrel bi se znašli še drugi nosilci: Rafael Leao, Christian Pulišić in Mike Maignan. To ne bi bila le prodaja igralcev, temveč amputacija hrbtenice ekipe, ki bi vplivala tudi na mlajše upe, postali bi finančno breme, ki ga klub brez lige prvakov ne more servisirati.

Milanova tesnoba je močna, saj sosedje pri Interju slavijo že svoj 21. naslov državnih prvakov in zaradi le še zasolili rane. Odločitev o tem, ali bo Milan ostal evropski velikan ali pa se bo prelevil v razvojni klub, ki krpa luknje z razprodajo talentov, bo znana v naslednjih tednih.