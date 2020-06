Alba: Z Realom se ne smemo pretirano obremenjevati

Nadzirali so potek tekme in dogajanje na igrišču

Ljubljana – Zvezdniki Barcelone so v 28. krogu elitne španske lige oziroma prvem po prekinitvi zaradi pandemije novega koronavirusa po pričakovanju brez večjih težav v gosteh odpravili nogometaše Mallorce. Zmagali so kar s 4:0, gole pa so dosegli Čilenec(v 2. minuti), Danec(37.), Španec(79.) in Argentinec(90.).Katalonci, ki so v vodstvo prešli že v 64. sekundi, so tako upravičili vlogo favoritov in vsaj za en dan najhujšim tekmecem, asom madridskega Reala, v boju za naslov španskih prvakov pobegnili za pet točk.»Presrečen sem, da sem dosegel svoj prvi zadetek za Barcelono, toda še pomembnejše je, da smo tako dobro začeli nadaljevanje. Med premorom sem trdo garal in se veselil te tekme, na kateri sem si zelo želel zadeti v polno. Kot napadalec si želiš pač doseči čim več golov,« se je svojega prvenca za Katalonce veselil Braithwaite.Alba je pristavil, da jim je hitro vodstvo vlilo dodatno samozavest. »Mallorca zna biti zelo neugodna, ima hitre igralce, zato je zelo pomembno, če proti njim zgodaj preideš v vodstvo. Po treh mesecih premora smo prikazali zelo dobro tekmo, saj smo nadzirali njen potek in dogajanje na igrišču,« je ocenil Alba in glede dvoboja z Realom za lovoriko dodal: »Osredotočeni moramo biti le na nas, s tem, kaj počne Real, pa se ne smemo pretirano obremenjevati ...«»Zelo sem vesel, saj takšen štart pomeni velik zagon za naprej. Pred tekmo je bilo veliko nejasnosti, zaradi dolgega premora nihče ni vedel, kaj se bo zgodilo. Igrali smo zelo dobro in bili povrhu še učinkoviti, zato gremo s pozitivnim občutkom naprej,« je bil zadovoljen Barcelonin trenerDobro razpoložen je bil tudi zaradi uspešne vrnitve Urugvajcapo poškodbi kolena. »Lepo je bilo spet videti Luisa na igrišču. V dobrih 30 minutah, ki jih je odigral (v igro je vstopil v 57. minuti namesto Francoza), je prikazal vrhunsko predstavo. To je zelo pomembno zanj in za celotno moštvo,« je še dejal 61-letni Španec.