Albanci s simbolom velike Albanije premagali Srbe, Norvežani razbili Izrael

Srbija je v tekmo, ki je veljala za ključno v boju za uvrstitev na svetovno prvenstvo, vstopila pod velikim pritiskom. Selektor Dragan Stojković je po poročanju portala Mondo presenetil z začetno postavo, v katero je uvrstil več debitantov, med njimi 18-letnega Veljka Milosavljevića in 20-letnega Aleksandra Stankovića, sina legendarnega Dejana Stankovića.

Že od prve minute so Srbi prevzeli pobudo in prek leve strani, kjer je deloval Filip Kostić, poskušali ogroziti albanska vrata, a brez pravega uspeha.

Albanci so se osredotočili na čvrsto obrambo in prekinjanje ritma igre, kar jim je dobro uspevalo. Prvo resnejšo priložnost na tekmi je v 30. minuti zapravil Dušan Vlahović, ki je po Kostićevi podaji z volej udarcem z roba kazenskega prostora streljal mimo vrat.

Albanski nogometaši so se osredotočili na obrambo in čakanje na svojo priložnost. FOTO: Andrej Isakovic/AF'P

Kazen za neučinkovitost je prišla v zadnjih sekundah prvega polčasa. Po predložku iz prostega strela je žoga v srbskem kazenskem prostoru prišla do Reya Manaja, ki jo je z močnim in natančnim volej udarcem poslal v mrežo za vodstvo Albanije z 1:0.

V drugem polčasu se je nadaljevala podobna slika. Srbija je jalovo pritiskala, Vlahović pa je v 63. minuti po dolgi podaji znova prišel do priložnosti, a je iz obetavnega položaja streljal čez gol.

Nezadovoljstvo na tribunah je naraščalo in po poročanju Monda doseglo vrelišče v 62. minuti, ko je Stojković iz igre potegnil kapetana Aleksandra Mitrovića. Ta menjava je sprožila upor na tribunah z glasnimi vzkliki »Piksi, odidi!«.

Na tribunah v Beogradu je vladalo območje visoke napetosti in nacionalizma. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Do konca tekme Srbija ni uspela resneje ogroziti albanskih vrat, vratar Đorđe Petrović pa je v sodnikovem dodatku z odlično obrambo preprečil še višji poraz. Poraz, ki ga je srbski Kurir označil za »enega najtežjih v zgodovini«, Srbijo po mnenju srbskih medijev skoraj zagotovo oddaljuje od mundiala.

Provokacije, ki so znova zanetile strasti

Kot je bilo pričakovati, tekma ni minila brez incidentov, ki so obudili spomine na pretekle spore. Že pred srečanjem so bile napetosti visoke, srbski Kurir pa poroča, da je policija aretirala navijača zaradi nošenja majice z emblemom teroristične OVK (v izvirniku UÇK).

Do glavne provokacije je prišlo takoj po zadetku. Albanski nogometaši so stekli proti klopi srbske reprezentance in z rokami kazali simbol dvoglavega orla, ki predstavlja tako imenovano Veliko Albanijo. Strelcu Manaju je sodnik zaradi proslavljanja pokazal rumeni karton.

terenski premoči je bila igra nepovezana in brez idej.

Poraz je bil opisan kot »eden najtežjih v zgodovini« srbskega nogometa. Strelec Manaj je za sporno proslavljanje prejel le rumeni karton. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Dogajanje je obudilo spomine na zloglasno tekmo v Beogradu leta 2014, ko je nad igrišče priletel dron z enako nacionalistično simboliko, kar je sprožilo pretep in prekinitev tekme.

Haalandov rekord v senci protestov

Povsem drugačno, a prav tako napeto vzdušje je bilo v Oslu na tekmi med Norveško in Izraelom. Tamkajšnji obračun je po poročanju The Guardiana minil v znamenju propalestinskih protestov. Na igrišču pa je blestel Erling Haaland, ki je kljub dvema zgrešenima enajstmetrovkama dosegel hat-trick in Norveško popeljal do visoke zmage s 5:0.

Propalestinski protesti so potekali v okolici stadiona pred in med tekmo. FOTO: Ntb Via Reuters

S tem je, kot navaja BBC Sport, podrl rekord in postal najhitrejši nogometaš v zgodovini, ki je dosegel 50 reprezentančnih golov.