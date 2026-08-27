Albert Riera in Crvena zvezda ne bosta videla Celja

Pred tednom dni je bil Albert Riera veliki junak, danes je veliki poraženec. In nič ne bo od dvoboja Crvene zvezde in Celja v evropski ligi. Rdeče-beli so v povratni tekmi zadnjega kvalifikacijskega sita za uvrstitev v evropsko ligo (EL) v Plznu zapravili prednost s 3:0 iz prve tekme v Beogradu. Ob odmoru so Beograjčani še držali neodločen izid, pot v pogubo pa je sprožila izključitev Osmana Bukarija v 50. minuti. Nogometaši Viktorie so izsilili podaljšek v 95. minuti iz enajstmetrovke, sicer že tretje za gostitelje. Prvo so zapravili. Gol odločitve in za skupno zmago češkega moštva s 5:4 je padel v 96. minuti. Crvena zvezda bo igrala v konferenčni ligi (KL). Timi Max Elšnik je igral do 72. minute.

V EL sta se od slovenskih legionarjev uvrstila Nik Prelec z Jagiellonio, ki je izločila gruzinskega tekmeca Iberio, in Jure Balkovec z Omonio, ki je bila boljša od St. Truidna. Erik Janža je z Gornikom Zabrze ostal pred vrati KL, Monaco je bil premočan tekmec, za Rijeko in trenerja Matjaža Keka pa je bila previsoka ovira danski Midtjylland. Evropsko jesen v KL bo igral tudi Sandi Ogrinec z Borcem iz Banjaluke.

Mali ali veliki podvig se je posrečil splitskemu Hajduku. Dalmatinski klub bo prvič po 16 letih igral evropsko jesen v KL. Po domačem remiju proti Rakowu je do zmage s 3:2 prišel v podaljšku.