Albert Riera: Tudi, če bi igrali proti Realu, bi šli na zmago

Nogometaši Crvene zvezde bodo jutri zvečer proti Interju Escaldesu iz Andore iskali prvo zmago v letošnji konferenčni ligi. Po obračunih z Luganom in Köbenhavnom jih na papirju čaka najlažji nasprotnik doslej, a trener beograjskega moštva Albert Riera opozarja, da podcenjevanje ne pride v poštev.

»Tukaj moramo zmagati na vsaki tekmi, tudi če bi gostovali na Bernabeuu proti Real Madridu. Tudi jutri moramo zmagati. Ne znam se lotiti tekme, ne da bi bila zmaga nujna. Če so mislili, da sem drugačen, so se zmotili pri izbiri trenerja,« je bil na novinarski konferenci odločen nekdanji trener Celja.

Španec, ki je na slovenski nogometni sceni pustil velik pečat, je poudaril, da njegova ekipa ne sme popuščati niti ob ugodnem izidu. »Tekme ne odločiš z drugim golom, temveč napadaš še tretjega. To se nam je zgodilo proti Köbenhavnu. Vedno bomo igrali na gol več, tako pripravljam svoje moštvo,« je pojasnil Riera, ki veliko pozornosti namenja tudi igri brez žoge.

»Gledalcem to morda ni tako zanimivo kot zadetki, zame pa je izjemno pomembno. Če želimo zmagovati, moramo znati ustaviti nasprotnika. Zadovoljen sem s tem, kako igralci razumejo naše obrambne zamisli,« je dodal 44-letni strateg.

Pred četrtkovim obračunom ima Riera nekaj kadrovskih težav. Zaradi poškodbe bo manjkal Kevin Luckassen, zaradi rdečega kartona pa ne bo mogel računati niti na Nemanjo Gudlja. O začetni enajsterici ni želel govoriti, je pa potrdil, da sta Marko Arnautović in Dieng pripravljena za nastop.

Riera je ob koncu novinarske konference poskrbel še za nekoliko bolj sproščeno vzdušje. Beseda je nanesla na žar, s katerim je pred dnevi pogostil svoje varovance. »Srbija ima odlično hrano, predvsem čevapčiče in pleskavice, toda igralcem sem povedal, da se morajo še veliko naučiti o našem načinu priprave žara,« se je pošalil Španec.