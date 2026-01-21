Albert Riera je videl zastrušujoče tekmece, ki jim je že dal lekcijo

Vodilni po prvem delu slovenskega nogometnega prvenstva Celjani v Španiji v domačem okolju Alberta Riere na Majorki še brusijo formo za drugi del sezone, toda pogledi trenerja in nogometašev so usmerjeni tudi proti tekmecem, s katerimi bi se lahko soočili v konferenčni ligi. Med njimi je tudi atenski AEK, ki je v ligaškem delu zanesljivo izgubil v Celju z 1:3, in bo lahko v tej sezoni še drugič nasprotnik – v osmini finala, če bo v dodatnih kvalifikacijah izločil praško Sparto, Celje pa kosovsko Drito.

Celjani so minuli konec tedna imeli kaj videti in so še pravočasno dobili opozorilo. AEK je v derbiju grškega prvenstva gostil Panathinaikos in ga potolkel do tal, premagal ga je s 4:0. Zeleno-bele, pri katerih je do 67. minute in ob zaostanku z 0:3 igral tudi slovenski reprezentant Adam Gnezda Čerin, je »torpediral« stari znanec Slovencev, srbski napadalec Luka Jović. Zabil je vse štiri gole, tri v drugem polčasu. Nekdanji napadalec madridskega Reala je v svoji prvi sezoni pri AEK dosegel 14 golov, od tega 11 prvenstvenih, kolikor jih je v 1. SNL zabil tudi Franko Kovačević.

Do drugega soočenja najboljših strelcev AEK in Celja ne bo prišlo, saj je 26-letni Hrvat že prestopil v Ferencvaros. AEK, ki ga vodi nekdanji trener Olimpije Marko Nikolić, je z zmago na vrhu lestvice ujel solunski PAOK, Panathinaikos pa je pod taktirko slovitega trenerja Rafael Beniteza šele peti z debelim zaostankom.