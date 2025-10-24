Albert Riera: Ni pomemben le izid, temveč tudi način, kako do njega prideš

V Dublinu je zadostovalo odličnih 45 minut in strelski navdih Franka Kovačevića za drugo celjsko zmago v konferenčni ligi. Irski tekmec Shamrock Rovers, ki je v minuli sezoni izločil celjske nogometaše iz kvalifikacij za evropsko ligo, je v drugem polčasu iz petnih žil iskal način za preobrat, toda moštvo Alberta Riere je bilo dovolj izkušeno in zrelo za zmagovalni zaključek. Neposredna uvrstitev v osmino finala ni več le pobožna želja, temveč realnost.

»Prvi polčas je bil zelo dober, drugi grozen. Ne smemo biti zadovoljni. Ni pomemben le izid, temveč tudi način, kako do njega prideš! Če bi bili tekmeci boljše moštvo, Fiorentina, potem, ob dolžnem spoštovanju do Shamrocka, ne bi zdržali. Tudi ko sem prišel v slačilnico, fantje niso slavili, zavedali so se, da njihova predstava ni bila idealna. Takšen odziv obožujem,« je španski režiser na celjskem trenerskem stolčku povedal po dvoboju, v katerem so Celjani vnovič pokazali samozavestno držo in predvsem v primerjavi z minulo sezono odlično igro tudi v obrambi. V oktobru so Celjani na štirih tekmah prejeli le en gol. Tudi v Dublinu je bil odličen vratar Žan Luk Leban.

Albert Riera ima vse pod nadzorom. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Pohvalim lahko vratarja, enkrat je res sijajno posredoval. Ampak, če ne prejmeš gola, imaš vedno možnost zmage. Toda branjenje je naloga celotnega moštva. Rekel bi, da uživamo v branjenju in tekmeca spravljamo v neugoden položaj. Ko nima priložnosti, ko te ne more kaznovati, ko mu je neprijetno. Pri tem vztrajam in v tem smo se zelo izboljšali,« ni skrival navdušenja Riera, ki je užival pri kritikah domačega trenerja, s katerim sta imela neporavnane račune še iz minule sezone. Stephan Bradley je po tekmi zavrnil rokovanje z Majorčanom.

A Celjani imajo tudi čarovnika v odličnem orkestru. Strelec obeh golov in vseh petih v ligaškem delu tekmovanja Franko Kovačević ohranja strelsko formo na najvišji možni ravni. V 19 tekmah je v vseh tekmovanjih zabil kar 22 golov, v Evropi 12, v 1. SNL 10.

»Vroč je in opravlja izvrstno delo. Zaradi njega so boljši tudi drugi,« je postavil piko na i Riera.

Naslednji tekmec Celjanov bo 6. novembra poljska Legia.