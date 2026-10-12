Albert Riera z novo čistko: sredi sezone odpustil trenerja, kazen za zvezdnika

Trener Crvene zvezde Albert Riera je pred začetkom nastopov v konferenčni ligi prevetril svoj strokovni štab. Po poročanju srbskega Sportala je zamenjal oba kondicijska trenerja, potem ko je pred tem že kaznoval enega ključnih nogometašev Aleksandra Kataija.

Nekdanji trener Celja Albert Riera nadaljuje z odločnimi potezami na klopi beograjskega velikana. Po reprezentančnem premoru se je razšel s kondicijskima trenerjema Nikolo Perišićem in Markom Vasiljevićem, njuno delo pa je prevzel Aleksandar Stajkovac, ki je že v ponedeljek vodil prvi trening članske ekipe.

Stajkovac v Crveni zvezdi ni neznano ime. Doslej je skrbel za telesno pripravo najobetavnejših mladih nogometašev, v preteklosti pa je že sodeloval s članskim moštvom, med drugim leta 2014 pod vodstvom Nenada Lalatovića. Izkušnje si je nabiral tudi v Madridu, kjer je spremljal metode dela Joseja Mourinha in Diega Simeoneja.

Španec je v zadnjih dneh poskrbel še za eno odmevno odločitev. Izkušenega Aleksandra Kataija je suspendiral za dve tekmi in mu izrekel denarno kazen v višini 10.000 evrov.

Spremembe prihajajo v občutljivem obdobju za srbske prvake, ki jih čaka začetek evropske sezone v konferenčni ligi. Riera želi očitno tudi z reorganizacijo strokovnega štaba izboljšati pripravljenost moštva pred prihajajočimi izzivi.