Albert Riera odgovoril Radenko Mijatoviću: Boljšega časa za dve službi hkrati ni

Španski nogometni trener Albert Riera se je na novinarski konferenci po četrtkovem porazu svojih klubskih varovancev na Reki dotaknil njegove v preteklih dneh izražene pripravljenosti za prevzem slovenske reprezentance. Da misli resno glede možnosti za dvojno vlogo kot trener Celja in selektor, je dejal in ocenil, da boljšega časa za to ni.

S tem se je španski strateg odzval na izjave prvega moža Nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatovića, ki je za športni časnik Ekipa pobude iz Celja za dvojno vlogo Riere označil za neresne. »Riera je pravkar podaljšal pogodbo s Celjem za daljše obdobje in zdi se mi čudno, da želi poleg vodenja tega kluba hkrati voditi tudi slovensko reprezentanco ... Zagotovo bi bil tudi primeren za vodenje reprezentance, vendar ne pod temi pogoji,« je dejal Mijatović.

V nogometnem svetu je opravljanje dvojne vloge klubskega trenerja in selektorja sicer precejšnja redkost.

A 43-letni Španec vztraja, da je v svoji nameri zelo resen. »Poznate me. Menite, da bi delal nekaj, za kar nisem pripravljen? Menite, da si ne bi mogel vzeti dovolj časa, da bi se pripravil? Če govorim o tem, sem pripravljen na to, ker vem, da sem tega sposoben, če ne bi bil, ne bi o tem govoril,« je dejal po četrtkovem porazu Celja na Reki v konferenčni ligi z 0:3.

Španec pri svoji nameri uživa podporo celjskega kluba in zatrjuje, da bi obema vlogama posvetil zahtevano pozornost in energijo. »Če nisem pravi, to zame ne bo problem. Ampak če o tem govorim, sem 100-odstotno predan in ne 90-odstotno,« je dejal in ocenil, da boljšega časa za dve službi hkrati ni. »Bo mar bolje, če bom v Nemčiji? Ne bi bilo isto. Zdaj 'voham' igralce, sem z njimi. Osem, devet igralcev iz tega bazena dela z mano.«

Dvome prvega moža krovne zveze je odvrnil z besedami, da ve, kako lahko pomaga reprezentanci, saj pozna situacijo. »Ponavljam, razumem položaj, tudi lokalnega. V številnih državah želijo nekoga iz lokalnega okolja, zahtevna odločitev je vzeti tujca na klop selektorja, sem prvi, ki to razume. A nočem biti vpleten v to debato. Če moj (klubski) predsednik reče, da sem na voljo in sam rečem, da sem pripravljen, bom dal več kot 100 odstotkov.«

Dodal je, da bo spoštoval vsakršno odločitev krovne zveze. »Več kot zadovoljen sem v svojem klubu. Imam službo, kot si jo želim, saj vsak dan potrebujem to strast in energijo. Verjemite mi, da lahko opravljam dve nalogi. Meni se zdi to enostavno, ker obožujem svoj poklic in vem, da lahko to počnem. Toda spoštujem vsako odločitev.«