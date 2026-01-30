Albert Riera odhaja, zadnjič bo Celjane vodil proti Mariboru

Nogometni klub Celje je sporočil, da bo Albert Riera na tekmi z Mariborom zadnjič sedel na klopi trenutno vodilnega kluba prve slovenske lige. Triinštiridesetletnik bo sedel na klop nemškega prvoligaša Eintrachta iz Frankfurta.

Majorčan je Celjane vodil na 110 tekmah, na katerih je vknjižil 61 zmag. Njegov največji uspeh je nedvomno uvrstitev v četrtfinale konferenčne lige, ki je izvrstni ekipi uspel v lanski sezoni. Tudi letos izgledajo vrhunsko, v 1. SNL imajo veliko prednost, dobro pa jim kaže tudi v konferenčni ligi, kjer so se uvrstili v izločilne boje.

»Nogometni klub Celje se Albertu Rieri zahvaljuje za vse, kar je storil za klub, in mu želi vse najboljše v nadaljevanju njegove trenerske kariere,« so zapisali pri klubu. Španec je pred dnevi dejal, da »ta pošast ne potrebuje trenerja.«

Eintracht je po porazu proti Tottenhamu izpadel iz lige prvakov, v nemški bundesligi pa zaseda osmo mesto.