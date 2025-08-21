  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Albert Riera po zmagi udaril po mizi: Sramota

    Celjani so si priigrali minimalno prednost pred povratno tekmo na Češkem, a je veselje skalila huda poškodba in skrb vzbujajoče stanje igrišča.
    Trener Celja Albert Riera je po tekmi dejal, da je sramota igrati na tako slabem igrišču. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Trener Celja Albert Riera je po tekmi dejal, da je sramota igrati na tako slabem igrišču. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Ž. U., STA
    21. 8. 2025 | 23:19
    21. 8. 2025 | 23:20
    3:23
    A+A-

    Nogometaši Celja so na prvi tekmi četrtega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo dosegli pomembno zmago proti Baniku iz Ostrave z 1:0, a je po zadnjem sodnikovem žvižgu v zraku ostalo več skrbi kot evforije.

    image_alt
    Polom Olimpije v Stožicah, Celje v Ostravo z minimalno prednostjo

    Minimalna prednost pred povratno tekmo na Češkem je sicer dobro izhodišče, a je dogajanje na stadionu Z'dežele zaznamovala predvsem huda poškodba Marka Zabukovnika in ostra kritika trenerja Alberta Riere na račun katastrofalnega stanja igralne površine.

    Španski strateg na klopi Celja po tekmi ni skrival mešanih občutkov. Čeprav je bil zadovoljen s predstavo v prvem polčasu, v katerem so njegovi varovanci povsem prevladovali, je bil njegov ton poln razočaranja in jeze. »V prvem polčasu smo nasprotnika uničili, medtem ko smo v drugem kondicijsko nekoliko padli,« je uvodoma analiziral dogajanje, a hitro preusmeril pozornost na dogodek, ki je zasenčil zmago

    .

    »Žal mi je poškodbe Marka Zabukovnika, zaradi katere smo izgubili izjemnega igralca. To, kar se mu je zgodilo, enostavno ni pošteno. Sramota je, da igramo na tako slabem igrišču.«

    Riera je bil kritičen tudi do neučinkovitosti svoje ekipe, ki bi si lahko priigrala precej višjo prednost. »Poplatnik je dobro nadomestil Franka Kovačevića. Lahko bi zadel večkrat, a zgrešene priložnosti so sestavni del nogometa. Tekmeca smo tako na žalost ohranili v igri,« je pojasnil in za konec izpostavil še eno težavo – natrpan urnik.

    Celje je zaradi poškodbe Marka Zabukovnika izgubilo izjemnega igralca. FOTO: Črt Piksi
    Celje je zaradi poškodbe Marka Zabukovnika izgubilo izjemnega igralca. FOTO: Črt Piksi

    »Pred tekmo na Češkem bi si želel, da bi imeli več počitka. Menim, da bi bilo primerno, če bi bila prvenstvena tekma z Bravom prestavljena na kasnejši termin.«

    Kljub vsemu je Riera našel tudi svetlo točko večera: »Zame so igralec tekme gledalci.«

    Podobnega mnenja je bil tudi napadalec Danijel Šturm, ki je priznal, da bi morala biti zmaga prepričljivejša. »Želeli smo si doseči še kakšen zadetek. Predvsem v prvem polčasu bi lahko bolje zaključili kakšnega izmed protinapadov,« je dejal po tekmi, a vseeno optimistično zre proti odločilnemu dvoboju: »Vseeno smo veseli zmage. Na Češko gremo po uvrstitev v konferenčno ligo.«

    Na drugi strani je bil trener Banika, Pavel Hapal, vidno nezadovoljen s predstavo svojih varovancev. »Tekma za nas ni bila uspešna. Z igro in agresivnostjo svojih varovancev ne morem biti zadovoljen,« je bil neposreden Čeh.

    Priznal je, da nekateri njegovi ključni igralci niso v pravi formi, a upanje za napredovanje še tli. »Menim, da v drugem polčasu nismo igrali slabo. Škoda, ker nismo zadeli ob koncu tekme, toda čaka nas še povratna tekma pri nas doma v Ostravi.«

    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Novi umiki izdelkov v Lidlu, Hoferju in drugod

    Uprava za varno hrano je odredila umik številnih vrst medu, ki so bile neskladne po sestavi ali neustrezni zaščitenim proizvodom.
    20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Šok v Courchevelu: pred zdravnikom so se morale skoraj povsem sleči

    Nedavni pregled v Franciji je med smučarskimi skakalkami povzročil precejšnje nelagodje.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 23:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Norveška zvezdnica grdo napadla slovensko šampionko

    Boksarska svetovna prvakinja Ema Kozin se bo 4. oktobra v Lillestrømu pomerila s slovito Cecilio Braekhus. Izzivalkine obtožbe so ji dvignile pokrov.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    S prevaro do bogastva

    Nov slovenski obraz na Europolovi lestvici: z milijoni pobegnil na rajski otok

    Mitja Pavlin uživa na Zanzibarju, slovensko pravosodje pa ga išče. Nekdanjemu članu uprave družbe Kovintrade bi radi vročili obtožnico.
    Boštjan Celec 19. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    konferenčna ligaAlbert RieraCeljekvalifikacije za konferenčno ligoBanik Ostrava

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Odzivi

    Albert Riera po zmagi udaril po mizi: Sramota

    Celjani so si priigrali minimalno prednost pred povratno tekmo na Češkem, a je veselje skalila huda poškodba in skrb vzbujajoče stanje igrišča.
    21. 8. 2025 | 23:19
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Priprave na eurobasket

    V gledališki Areni so Srbi ujeli naivne in razglašene Slovence v past

    Srbska košarkarska reprezentanca je v Beogradu že do polčasa dosegla 64 točk in gladko premagala Slovenijo s 106:72. Veliko razlogov za skrb Slovencev.
    Nejc Grilc 21. 8. 2025 | 21:52
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Žreb v New Yorku poskrbel za dramo pred začetkom turnirja

    Usoda je v isti del žreba uvrstila Carlosa Alcaraza in Novaka Đokovića. Tudi v ženski konkurenci se pripravlja obračun favoritinj.
    21. 8. 2025 | 21:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ameriški politični spopadi

    Republikanci v Teksasu preglasili upor demokratov

    Opazovalci verjamejo, da si obe veliki stranki želita zakoličiti politično prevlado v prihodnjem desetletju, morda pa tudi nasprotnike spraviti v zapor.
    Barbara Kramžar 21. 8. 2025 | 20:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Bitka za evropsko jesen

    Polom Olimpije v Stožicah, Celje v Ostravo z minimalno prednostjo

    V prvih tekmah zadnjega kvalifikacijskega sita za napredovanje v konferenčno ligo Armenci napolnili mrežo Ljubljančanov. Matej Poplatnik strelec za Celjane.
    21. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Žreb v New Yorku poskrbel za dramo pred začetkom turnirja

    Usoda je v isti del žreba uvrstila Carlosa Alcaraza in Novaka Đokovića. Tudi v ženski konkurenci se pripravlja obračun favoritinj.
    21. 8. 2025 | 21:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ameriški politični spopadi

    Republikanci v Teksasu preglasili upor demokratov

    Opazovalci verjamejo, da si obe veliki stranki želita zakoličiti politično prevlado v prihodnjem desetletju, morda pa tudi nasprotnike spraviti v zapor.
    Barbara Kramžar 21. 8. 2025 | 20:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Bitka za evropsko jesen

    Polom Olimpije v Stožicah, Celje v Ostravo z minimalno prednostjo

    V prvih tekmah zadnjega kvalifikacijskega sita za napredovanje v konferenčno ligo Armenci napolnili mrežo Ljubljančanov. Matej Poplatnik strelec za Celjane.
    21. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo