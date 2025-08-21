Albert Riera po zmagi udaril po mizi: Sramota

Nogometaši Celja so na prvi tekmi četrtega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo dosegli pomembno zmago proti Baniku iz Ostrave z 1:0, a je po zadnjem sodnikovem žvižgu v zraku ostalo več skrbi kot evforije.

Minimalna prednost pred povratno tekmo na Češkem je sicer dobro izhodišče, a je dogajanje na stadionu Z'dežele zaznamovala predvsem huda poškodba Marka Zabukovnika in ostra kritika trenerja Alberta Riere na račun katastrofalnega stanja igralne površine.

Španski strateg na klopi Celja po tekmi ni skrival mešanih občutkov. Čeprav je bil zadovoljen s predstavo v prvem polčasu, v katerem so njegovi varovanci povsem prevladovali, je bil njegov ton poln razočaranja in jeze. »V prvem polčasu smo nasprotnika uničili, medtem ko smo v drugem kondicijsko nekoliko padli,« je uvodoma analiziral dogajanje, a hitro preusmeril pozornost na dogodek, ki je zasenčil zmago

»Žal mi je poškodbe Marka Zabukovnika, zaradi katere smo izgubili izjemnega igralca. To, kar se mu je zgodilo, enostavno ni pošteno. Sramota je, da igramo na tako slabem igrišču.«

Riera je bil kritičen tudi do neučinkovitosti svoje ekipe, ki bi si lahko priigrala precej višjo prednost. »Poplatnik je dobro nadomestil Franka Kovačevića. Lahko bi zadel večkrat, a zgrešene priložnosti so sestavni del nogometa. Tekmeca smo tako na žalost ohranili v igri,« je pojasnil in za konec izpostavil še eno težavo – natrpan urnik.

Celje je zaradi poškodbe Marka Zabukovnika izgubilo izjemnega igralca. FOTO: Črt Piksi

»Pred tekmo na Češkem bi si želel, da bi imeli več počitka. Menim, da bi bilo primerno, če bi bila prvenstvena tekma z Bravom prestavljena na kasnejši termin.«

Kljub vsemu je Riera našel tudi svetlo točko večera: »Zame so igralec tekme gledalci.«

Podobnega mnenja je bil tudi napadalec Danijel Šturm, ki je priznal, da bi morala biti zmaga prepričljivejša. »Želeli smo si doseči še kakšen zadetek. Predvsem v prvem polčasu bi lahko bolje zaključili kakšnega izmed protinapadov,« je dejal po tekmi, a vseeno optimistično zre proti odločilnemu dvoboju: »Vseeno smo veseli zmage. Na Češko gremo po uvrstitev v konferenčno ligo.«

Na drugi strani je bil trener Banika, Pavel Hapal, vidno nezadovoljen s predstavo svojih varovancev. »Tekma za nas ni bila uspešna. Z igro in agresivnostjo svojih varovancev ne morem biti zadovoljen,« je bil neposreden Čeh.

Priznal je, da nekateri njegovi ključni igralci niso v pravi formi, a upanje za napredovanje še tli. »Menim, da v drugem polčasu nismo igrali slabo. Škoda, ker nismo zadeli ob koncu tekme, toda čaka nas še povratna tekma pri nas doma v Ostravi.«