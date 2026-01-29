  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Albert Riera pred derbijem in odhodom: Ta pošast ne potrebuje trenerja

    Na novinarski konferenci NK Celje se je španski trener izognil vprašanjem o odhodu v Frankfurt. Brez odgovora ostala tudi novinarka nemškega časnika Bild.
    Albert Riera je ostal še skrivnosten o svojem odhodu v bundesligo in je osredotočen na nedeljski štajerski derbi v Ljduskem vrtu. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Albert Riera je ostal še skrivnosten o svojem odhodu v bundesligo in je osredotočen na nedeljski štajerski derbi v Ljduskem vrtu. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Š. R., STA
    29. 1. 2026 | 16:15
    29. 1. 2026 | 16:16
    4:51
    A+A-

    Trener nogometašev Celja Albert Riera se pred nedeljskim štajerskim derbijem z Mariborom v 19. krogu Prve lige Telemach Ljudskem vrtu ni želel jasno opredeliti glede govoric o odhodu k nemškemu prvoligašu Eintrachtu iz Frankurta. Dejal je le, da je trenutno osredotočen na moštvo Celja, ki ga nikoli ne bo zapustil prostovoljno.

    Na vprašanje, ali je to njegova zadnja novinarska konferenca pred odhodom v Nemčijo, je Riera obotavljivo odgovoril. »Novinarska konferenca je namenjena pričakovanjem pred tekmo z Mariborom. O tem ne morem veliko povedati. V nedeljo bom zagotovo trener Celja, zato igralce na to tekmo pripravljam, kot da bo finalna.«

    Nato je v malce čustvenem tonu nadaljeval. »Tukaj sem zelo srečen in od sreče nerad bežim. Iz spoštovanja do ljudi v klubu ne bom nikoli rekel, da želim oditi. Teh besed od mene ne boste nikoli slišali. Toda v nogometu se dogaja veliko stvari, zato vam lahko povem zgolj, kaj se dogaja danes ali jutri, medtem ko za naprej ne vem. Če se kaj zgodi, je to zaradi razumskih razlogov, ki vključujejo mene in ljudi v klubu. To je vse, kar lahko trenutno povem.«

    Na novinarski konferenci je bila tudi novinarka nemškega časnika Bild, ki je želela izvedeti več o Rierovih občutkih glede selitve v Frankfurt. »Trenutno sem osredotočen na Celje. Trudim se ostati profesionalen. Enostavno moram stvari početi ob pravem času. Če nekaj velja za igralce, velja tudi zame. Za vse veljajo enaka pravila. V primeru, da zamudim na trening, plačam enako kazen kot moji igralci. Oni si zaslužijo vso mojo pozornost,« je bil jasen Riera, ki je dodal še, da celjski klub še ni dosegel svojih meja, saj lahko postori še več.

    V nadaljevanju je Riera izpostavil še, da je zelo zadovoljen s pripravami na Majorki, in znova poudaril, da lahko njegovi igralci igrajo tudi z zaprtimi očmi. »Ta ekipa je zelo dobro pripravljena. Igralcem sem rekel, da trenerja ne potrebujejo več, saj so fantastični. To pošast smo pripravljali 13 dni in je nared za nedeljo.«

    Španski strateg na klopi Celjanov pred derbijem ni želel veliko govoriti o tekmecih iz Ljudskega vrta. »Vemo, kaj moramo narediti in kako igrati. Tisti, ki je višje uvrščen na lestvici, ima zagotovo prednost, saj mu ni treba toliko tvegati. Toda to ne pomeni, da jih bomo čakali, saj želimo na vsaki tekmi zmagati.«

    Največja celjska okrepitev Svit Sešlar se ob trenerju odlično počuti. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Največja celjska okrepitev Svit Sešlar se ob trenerju odlično počuti. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Svit Sešlar: Vrnil sem se v ekipo, ki sem jo že poznal

    Pričakovanja pred derbijem je predstavil tudi povratnik v celjsko moštvo Svit Sešlar. »Komaj čakam, da se začne. Za sabo imamo zelo lepe priprave v Španiji. Mislim, da smo maksimalno pripravljeni, saj smo imeli veliko časa. Maribor je v posameznih segmentih spremenil način igranja, ampak to na nas ne bo vplivalo.«

    Tudi Sešlar se ni mogel izogniti govoricam o selitvi Riere v Eintracht. »Dokler je trener na moji levi, se počutim varno. Zaenkrat je še tukaj. Tega, kar se bo zgodilo v nogometu, pa enostavno ne moreš predvideti v nobeni situaciji. Govorice prepuščam drugim.«

    Sešlar se je sicer v Celje vrnil iz turškega Eyüpspora, pri čemer je dejal, da se ni veliko spremenilo.

    »Vrnil sem se v ekipo, ki sem jo že poznal. Tudi igralci, ki so prišli na novo, so mi že poznani iz državnega prvenstva. Z vsemi sem se takoj ujel. Najpomembnejše pa je, kako se ujamemo na igrišču. Kar sem naredil v prejšnji sezoni, je pozabljeno. Vsakič se je treba dokazovati na novo, kar je treba narediti na igrišču,« je sklenil Sešlar.

    Tekma 19. kroga Prve lige Telemach med Mariborom in Celjem se bo Ljudskem vrtu začela v nedeljo ob 15. uri.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Senzacionalno slovo

    Šok v Celju, Albert Riera pomahal v slovo, izbral ga je Eintracht iz Frankfurta

    Ponudbe enega največjih nemških klubov, ki v tej sezoni igra v ligi prvakov, Majorčan ni mogel zavrnti. Celje z zajetno odškodnino, a brez trenerja.
    Gorazd Nejedly 27. 1. 2026 | 21:50
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Vrnitev zeleno-belih

    Zoran Janković ni imel vpliva na delovanje, nima ga in ne bo ga imel

    Po slabem prvem delu prvenstva in pripravah v Španiji pri Olimpiji pred nadaljevanjem državnega prvenstva vlada optimizem.
    Gorazd Nejedly 25. 1. 2026 | 20:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Atenski derbi

    Albert Riera je videl zastrušujoče tekmece, ki jim je že dal lekcijo

    AEK je v mestnem derbiju ponižal Panathinaikos, in skočil na vrh lestvice grškega nogometnega prvenstva. Zasijal je Luka Jović. Marca znova v Celju?
    21. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Celje

    Albert Riera pripeljal novo odmevno okrepitev

    V Celje prihaja hrvaški nogometaš, dosedanji član Zrinjskega iz Mostarja. Gre za treto okrepitev kluba, doslej pa sta odšla dva igralca.
    9. 1. 2026 | 17:44
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Odlično leto 2025

    Albert Riera za misijo liga prvakov čaka na Svita Sešlarja

    Slovenski pokalni prvaki bodo osmino finala konferenčne lige lovili skozi dodatne kvalifikacije, tekmec Noah ali Drita.
    Gorazd Nejedly 19. 12. 2025 | 15:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Meje verske svobode

    Katoliški cerkvi bi zaprli vrata politike, vlada zavita v molk

    Ker je Katoliška cerkev sestavni del tuje države, bi jo predlagatelji zakonskih sprememb radi izločili iz slovenske politike.
    Novica Mihajlović 28. 1. 2026 | 16:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Logar je dogovorjen Janšev projekt

    Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš razpravljata o padanju parametrov civilizacije in odkrivata Logarjev pravi obraz.
    28. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Norveški zvezdnik po podvigu v solzah ošvrknil avstrijske prireditelje

    Na znamenitem nočnem slalomu za svetovni pokal v Schladmingu je Henrik Kristoffersen nadvse čustveno proslavil zmago pred več kot 40.000 gledalci.
    Miha Šimnovec 28. 1. 2026 | 22:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    FORUM

    Grožnje se stopnjujejo. Gre za osebno odgovornost?

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    27. 1. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    Več iz teme

    Albert RieraCeljePrva liga TelemachSvit SešlarBild

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Nesreče v gorah: kam je šel naš samoohranitveni nagon

    Doživljanje narave in vtise nam vse pogosteje kreirajo drugi – pa ne ljudje, pač pa umetna inteligenca.
    Anja Intihar 29. 1. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Crans Montana

    Preiskavo tragedije so razširili na še enega uradnika za požarno varnost

    Lokalne oblasti v Crans Montani so pet dni po požaru priznale, da pristojni v zadnjih petih letih v baru niso opravili inšpekcijskega varnostnega nadzora.
    29. 1. 2026 | 16:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zadnji štajerski derbi?

    Albert Riera pred derbijem in odhodom: Ta pošast ne potrebuje trenerja

    Na novinarski konferenci NK Celje se je španski trener izognil vprašanjem o odhodu v Frankfurt. Brez odgovora ostala tudi novinarka nemškega časnika Bild.
    29. 1. 2026 | 16:15
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Tenis
    OP Avstralije

    Đoković bo težko ujel Connorsa in Federerja

    Na OP Avstralije je srbski zvezdnik Novak Đoković dosegel več mejnikov. V polfinalu proti Janniku Sinnerju.
    Tim Erman 29. 1. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Parkiranje

    Po kaosu v Štepanjskem naselju tja prihaja Janković

    Zaradi uvedbe plačljivega parkiranja danes na pogovor s stanovalci prihaja župan z ekipo.
    29. 1. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zadnji štajerski derbi?

    Albert Riera pred derbijem in odhodom: Ta pošast ne potrebuje trenerja

    Na novinarski konferenci NK Celje se je španski trener izognil vprašanjem o odhodu v Frankfurt. Brez odgovora ostala tudi novinarka nemškega časnika Bild.
    29. 1. 2026 | 16:15
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Tenis
    OP Avstralije

    Đoković bo težko ujel Connorsa in Federerja

    Na OP Avstralije je srbski zvezdnik Novak Đoković dosegel več mejnikov. V polfinalu proti Janniku Sinnerju.
    Tim Erman 29. 1. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Parkiranje

    Po kaosu v Štepanjskem naselju tja prihaja Janković

    Zaradi uvedbe plačljivega parkiranja danes na pogovor s stanovalci prihaja župan z ekipo.
    29. 1. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo