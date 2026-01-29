Albert Riera pred derbijem in odhodom: Ta pošast ne potrebuje trenerja

Trener nogometašev Celja Albert Riera se pred nedeljskim štajerskim derbijem z Mariborom v 19. krogu Prve lige Telemach Ljudskem vrtu ni želel jasno opredeliti glede govoric o odhodu k nemškemu prvoligašu Eintrachtu iz Frankurta. Dejal je le, da je trenutno osredotočen na moštvo Celja, ki ga nikoli ne bo zapustil prostovoljno.

Na vprašanje, ali je to njegova zadnja novinarska konferenca pred odhodom v Nemčijo, je Riera obotavljivo odgovoril. »Novinarska konferenca je namenjena pričakovanjem pred tekmo z Mariborom. O tem ne morem veliko povedati. V nedeljo bom zagotovo trener Celja, zato igralce na to tekmo pripravljam, kot da bo finalna.«

Nato je v malce čustvenem tonu nadaljeval. »Tukaj sem zelo srečen in od sreče nerad bežim. Iz spoštovanja do ljudi v klubu ne bom nikoli rekel, da želim oditi. Teh besed od mene ne boste nikoli slišali. Toda v nogometu se dogaja veliko stvari, zato vam lahko povem zgolj, kaj se dogaja danes ali jutri, medtem ko za naprej ne vem. Če se kaj zgodi, je to zaradi razumskih razlogov, ki vključujejo mene in ljudi v klubu. To je vse, kar lahko trenutno povem.«

Na novinarski konferenci je bila tudi novinarka nemškega časnika Bild, ki je želela izvedeti več o Rierovih občutkih glede selitve v Frankfurt. »Trenutno sem osredotočen na Celje. Trudim se ostati profesionalen. Enostavno moram stvari početi ob pravem času. Če nekaj velja za igralce, velja tudi zame. Za vse veljajo enaka pravila. V primeru, da zamudim na trening, plačam enako kazen kot moji igralci. Oni si zaslužijo vso mojo pozornost,« je bil jasen Riera, ki je dodal še, da celjski klub še ni dosegel svojih meja, saj lahko postori še več.

V nadaljevanju je Riera izpostavil še, da je zelo zadovoljen s pripravami na Majorki, in znova poudaril, da lahko njegovi igralci igrajo tudi z zaprtimi očmi. »Ta ekipa je zelo dobro pripravljena. Igralcem sem rekel, da trenerja ne potrebujejo več, saj so fantastični. To pošast smo pripravljali 13 dni in je nared za nedeljo.«

Španski strateg na klopi Celjanov pred derbijem ni želel veliko govoriti o tekmecih iz Ljudskega vrta. »Vemo, kaj moramo narediti in kako igrati. Tisti, ki je višje uvrščen na lestvici, ima zagotovo prednost, saj mu ni treba toliko tvegati. Toda to ne pomeni, da jih bomo čakali, saj želimo na vsaki tekmi zmagati.«

Največja celjska okrepitev Svit Sešlar se ob trenerju odlično počuti. FOTO: Blaž Samec/Delo

Svit Sešlar: Vrnil sem se v ekipo, ki sem jo že poznal

Pričakovanja pred derbijem je predstavil tudi povratnik v celjsko moštvo Svit Sešlar. »Komaj čakam, da se začne. Za sabo imamo zelo lepe priprave v Španiji. Mislim, da smo maksimalno pripravljeni, saj smo imeli veliko časa. Maribor je v posameznih segmentih spremenil način igranja, ampak to na nas ne bo vplivalo.«

Tudi Sešlar se ni mogel izogniti govoricam o selitvi Riere v Eintracht. »Dokler je trener na moji levi, se počutim varno. Zaenkrat je še tukaj. Tega, kar se bo zgodilo v nogometu, pa enostavno ne moreš predvideti v nobeni situaciji. Govorice prepuščam drugim.«

Sešlar se je sicer v Celje vrnil iz turškega Eyüpspora, pri čemer je dejal, da se ni veliko spremenilo.

»Vrnil sem se v ekipo, ki sem jo že poznal. Tudi igralci, ki so prišli na novo, so mi že poznani iz državnega prvenstva. Z vsemi sem se takoj ujel. Najpomembnejše pa je, kako se ujamemo na igrišču. Kar sem naredil v prejšnji sezoni, je pozabljeno. Vsakič se je treba dokazovati na novo, kar je treba narediti na igrišču,« je sklenil Sešlar.

Tekma 19. kroga Prve lige Telemach med Mariborom in Celjem se bo Ljudskem vrtu začela v nedeljo ob 15. uri.