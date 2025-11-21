Albert Riera pri Celju zasluži nerealno veliko, je razkril njegov zastopnik

Trener vodilnega moštva 1. SNL celja Albert Riera je vroča tema tudi v soseščini, potem ko naj bi opravil neuradne pogovore s predsednikom Dinama Zvonimirjem Bobanom. Legendarni kapetan ognjevitih ni prepričal Španca, nad katerim bdi eden od najvplivnejših zastopnikov v Evropi Andy Bara. Ta je v televizijskem programu »Druga strana medalje« razkril nekaj več.

»Neposrednih stikov ni bilo. Albert je vrhunski strokovnjak, imel je veliko nogometno kariero, bil je španski reprezentant, igral je v Manchester Cityju, Liverpoolu, bil sem njegov zastopnik tudi takrat, ko je bil igralec. Mislim, da bo trener največjih klubov. Ima izjemno znanje o nogometu,« je povedal o svojem varovancu in razkril, da pri Celju tudi veliko zasluži.

Albert Riera si v Celju gradi uspešno trenersko kariero. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

»Dinamo je velik klub in bi v tem trenutku pomenil korak naprej v njegovi karieri, toda prestop bi bilo težko izpeljati zaradi denarja. On pri Celju nerealno zasluži, veliko več, kot lahko ponudi Dinamo. Po drugi strani pa komaj čakam, da vidim, koliko bi ponudil. Ne verjamem, da bi si Riera znižal vrednost za prihod v hrvaško ligo, pri čemer se je treba dogovoriti še za odškodnino,« je zaključil Bara.