Albert Riera s Frankfurtom do prve zmage

Nekdanji trener Celja Albert Riera je v prvi nemški ligi vknjižil prvo zmago. Na izjemno pomembnem srečanju je Majorčan z Eintrachtom iz Frankfurta premagal Mönchengladbach ter tako poskrbel za navdušenje v velikem nemškem mestu. Na prvi tekmi je, sicer v zaključku z igralcem manj, remiziral z Unionom iz Berlina.

V 24. minuti je prvi zadetek prispeval nemški branilec Nathaniel Brown, ki je bil natančen že na drugi tekmi zapored. Deset minut pozneje je zadel še Ayoube Amaimouni, maroški napadalec je po poškodbi prvo resno priložnost v udarni enajsterici dobil prav ob Rierinem prihodu.

Španski strateg pa se je ob koncu tekme izkazal še s taktično mojstrovino, legendarnega Maria Götzeja je zamenjal 24-letni Ansgar Knauff, ki je le nekaj minut pozneje dosegel lep zadetek za končnih 3:0. Frankfurt sicer ostaja na sedmem mestu nemške bundeslige, za šestim Stuttgartom pa s tekmo več še vedno zaostaja za osem točk. Pred Riero je zelo zahtevna naloga, a če se po jutru dan pozna, je pred njim novo zelo uspešno obdobje.

Vodilni Bayern ima sicer šest točk prednosti, Bavarci so na 22 tekmah letos zadeli že vrtoglavih 82 zadetkov. Drugouvrščena Borussia iz Dortmunda zaostaja šest točk.