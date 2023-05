Španec se je poslovil od Olimpije, Mariborčani od drugega mesta

Potem ko sta Gorica in Tabor v petkovi tekmi določila potnika v 2. SNL in v dodatne kvalifikacije za obstanek v 1. SNL, je sobota dan za zadnje štiri tekme v tej ligaški sezoni. Ob 15. uri so krenili v boj za drugo mesto v Stožicah in Ljudskem vrtu, kjer sta gostovala Celje oziroma Bravo, na drugo mesto – to prinaša nastop v 2. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo – pa sta računala oba štajerska kluba. Načrt so izpolnili le Celjani.

V Stožicah veselje Štajercev

Uspešnejši so bili Celjani, ki so v Stožicah premagali Olimpijo, četudi so bili večji del tekme v podrejenem položaju. Ljubljančani so namreč pletli mrežo okrog štajerskih vrat, si priigrali tudi nekaj pravih priložnosti za gol, toda pri tem so bili neučinkoviti, Celjani pa so z dvema hitrima nasprotnima napadoma, ki ju je zaključil Aljoša Matko – prvič mu je podal Denis Popović, drugič pa Ikwuemesi –, izpolnili svoj cilj in zasluženo pristali na končnem drugem mestu.

Veselje ljubljanskih navijačev. FOTO: Voranc Vogel

Navijači so dvakrat prekinili tekmo s pirotehniko. FOTO: Voranc Vogel

Ljubljančani so videli zadnjo tekmo Alberta Riere v tem mandatu na klopi Olimpije. Priljubljeni Španec namreč odhaja, z vodstvom kluba se ni mogel dogovoriti za novo pogodbo kljub dvema osvojenima lovorikama v zgodovinski sezoni 2022/23. Druga popoldanska tekma je prinesla še en štajersko-ljubljanski dvoboj pod mariborsko Kalvarijo. Tam je prvi opozoril nase Ivan Brnić – po akciji Marka Tolića in Roka Kronavetra –, ki je načel mrežo Brava s strelom v levi spodnji kot gostujočih vrat. Kmalu mu je na enak način odgovoril šišenski adut Denis Bušnja.

Napeto v boju za Evropo

Ob 20.15 bosta še tekmi v Kopru in Domžalah, na katerih bodo določili zadnjega udeleženca v kvalifikacijah za Uefino konferenčno ligo. Le Domžalčani sami odločajo o svoji usodi. Če bi premagali Radomljane, bi si zagotovili četrto mesto in nastop v 1. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo. Če bi Radomljani sosedom vzeli že točko, bi lahko upal na četrto mesto Koper, ki bi moral za to doma premagati Muro.

Takole je trener Gorice Agron Šalja nagovoril svoje nogometaše po tekmi s Sežanci. FOTO: Črt Piksi