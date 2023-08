Albert Riera spet v Stožicah, zdaj s povsem novo nalogo

V nadaljevanju preberite:

V pisanem evropskem nogometnem tednu bodo danes v kvalifikacijajh za konferenčno ligo aktivni Celjani in Mariborčani. Prvi bodo igrali doma, vendar tokrat izjemoma v Ljubljani. Zakaj so se morali preseliti v Stožice in kako bo s podporo najglasnejših celjskih privržencev? Zakaj bo to posebna tekma za trenerja Alberta Riero? In kako pred tekmo v Istanbulu, kjer je med nogometaši Fenerbahčeja tudi Miha Zajc, razmišlja mariborski trener Damir Krznar?