Albert Riera v Celju piše posebno zgodbo: Trener je samo podaljšana roka uspeha

Nogometaši Celja so sinoči v Ostravi z 2:0 premagali tamkajšnji Banik in se tako še drugič zapored uvrstili v skupinski del konferenčne lige. Tja so prišli po vrhunski igri in po dveh evrogolih Nikite Iosifova in kapetana Žana Karničnika. Kljub temu, da so imeli domači bučno podporo s tribun, so grofje dominirali na igrišču.

Po tekmi je bil navdušen tudi španski strateg Albert Riera. S celjskim klubom igra nogomet, ki je lahko Sloveniji v ponos: »Čestitke igralcem. Trener je samo podaljšana roka uspeha. Čestitke tudi domačim navijačem, zaostajali so z 2:0 in so še vedno glasno navijali. Bolj sem se bal njihovega 12. igralca kot vseh ostalih,« pravi. Med vratnicama se je vnovič izkazal Žan-Luk Leban, Darko Hrka je odlično zapolnil mesto poškodovanega Marka Zabukovnika, vedno bolje pa igra tudi novi član celjske družine Danijel Šturm.

Riera izpostavlja, da so njegovi nogometaši precej utrujeni. Pred tednom dni je zavoljo evropskih kvalifikacij predlagal prestavitev tekem domače nogometne lige, a so ga pri Nogometni zvezi Slovenije zavrnili: »Utrujeni smo, za nami je 14. letošnja tekma. To pomeni, da glava na igrišču ne dela kot bi morala in zato pride do tehničnih napak.«

Danes ob 13. uri bo Uefa v Nyonu izžrebala nasprotnike v ligaškem delu evropske in konferenčne lige, ob dobrih predstavah pa verjamemo, da lahko Celjani premagajo kogarkoli: »Koga si želim v ligaškem delu? Dajte mi najboljšega iz prvega bobna. Ja, dajte mi Fiorentino,« v svojem slogu pravi Riera.

Kaj pa je bil glavni dejavnik pri močnem napredku Celja? »Smo bolj zreli, vsi vedo, kaj morajo delati. Čutim tudi, da imam zelo dober odnos z upravo. Vedel sem, da bomo v moji drugi sezoni tu še boljši. Vsi smo potrebovali čas, v predsezoni sem naravnost užival. A pozor, preteklost ne šteje. V nedeljo se moramo spet dokazati, čakajo nas Domžale,« zaključuje Majorčan.

Izjemno Celje melje naprej v domačem prvenstvu, kjer ne poznajo nič drugega, kot zmago. Domžalčani, ki so sicer dobili novega lastnika, so še vedno v hudih težavah, zato bi se znalo zgoditi, da bomo videli še četrto letošnjo petardo grofov.