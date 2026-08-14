Alberta Riero v Beogradu čaka dobra pogodba, cilj je liga evropa

Nogometni trener Albert Riera je z vrnitvijo na Balkan dobil tudi finančno zelo donosno pogodbo. Nekdanji trener Olimpije in Celja bo pri Crveni zvezdi že z osnovno plačo zaslužil milijon evrov na sezono, uspehi v Evropi pa bi njegov prihodek lahko dvignili še precej višje.

Višina dodatkov bo povezana predvsem z evropskimi dosežki srbskega prvaka. Prva priložnost za dodatni zaslužek se Rieri ponuja že ob začetku njegovega mandata, saj ga nagrada čaka v primeru uspeha v kvalifikacijah za evropsko ligo. Beograjčani želijo nadaljevati sezono v tem tekmovanju in se izogniti selitvi v konferenčno ligo.

Še višje številke bi lahko Španec dosegel v nadaljevanju sodelovanja. Eden najdonosnejših ciljev je preboj v ligo prvakov v prihodnji sezoni. Ob izpolnitvi vseh pogojev iz pogodbe bi Rierovi prejemki v njegovem drugem letu pri Crveni zvezdi lahko presegli milijon in pol evrov.

Za beograjski klub je bil dogovor nekoliko lažji tudi zato, ker za novega trenerja ni bilo treba plačati odškodnine. Riera je pred meseci iz Celja odšel v Eintracht Frankfurt, ki je takrat slovenskemu prvoligašu plačal nadomestilo, njegova nemška epizoda pa ni trajala dolgo.

Riera, marsikateri slovenski navijač ali nogometni novinar bi to lahko potrdil, velja za temperamentnega trenerja, ki se ne izogiba ostrim izjavam, konfliktom in nekonvencionalnim potezam. V novem okolju bi lahko njegova impulzivnost v Beogradu postala tudi breme.

Nekdanjega stratega Olimpije in Celja bodo v novem okolju uradno predstavili v nedeljo popoldne na štadionu Rajko Mitić. Za uvajanje ne bo imel veliko časa, saj ga že v četrtek čaka prva tekmovalna preizkušnja in hkrati prvi korak proti enemu od bonusov iz njegove nove pogodbe – kvalifikacijski obračun za nastop v evropski ligi.