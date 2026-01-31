Alberta Riero v Frankfurtu komaj čakajo, Eintracht letos še brez zmage

Tudi v sedmi letošnji tekmi Eintracht še ni okusil slast zmage. Frankfurtski klub je v 20. krogu bundeslige na domačem štadionu izgubil proti Bayerju iz Leverkusna z 1:3. Alberta Riero čaka res zahtevna naloga, Eintracht je v zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih prejel kar 20 golov, le sredi tedna v lig prvakov proti Tottenham je prejel manj od treh golov (0:2).

Riera se bo v Frankfurtu predstavil že v ponedeljek, njegov prestop pa je odmeval tudi v Angliji, kjer je Riera igral za Liverpool. Nemški mediji so podrobno predstavili 43-letnega Majorčana in dobro pripravili »teren« za njegov nogometno filozofijo. Opozorili so, da pred njim nihče od igralcev ni varen, in da igralci, ki neizpolnjujejo njegovih meril ali zahtev, hitro občutijo njegovo jezo.

Eintrachtovi navijači niso zadovoljni in upajo, da bodo z Albertom Riero prišle tudi zmage. FOTO: Heiko Becker/Reuters

»Z Albertom Riero smo namerno izbrali trenerja, ki se zavzema za sodoben, dinamičenm in napadalni nogomet,« je jasno povedal, zakaj je Eintrach izbral Španca, povedal športni direktor Markus Krosche. »Ima mednarodne izkušnje, jasno igralsko filozofijo in prav tako jasen pristop k vsakodnevnemu delu z ekipo,« je še dodal.