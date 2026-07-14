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Nogomet

Album s sličicami nogometašev z mundiala 1970 stane vsaj 10.000 evrov

V Delovem studiu smo skupaj s številnimi albumi gostili dolgoletna zbiratelja sličic nogometašev, ki sta razkrila številne zanimivosti.
Jernej Suhadolnik in Boris Milošević (z leve) sta v pogovoru z Rokom Tamšetom razkrila številne zanimivosti o zbiranju albumov s sličicami nogometašev. FOTO: Marko Feist
Galerija
Jernej Suhadolnik in Boris Milošević (z leve) sta v pogovoru z Rokom Tamšetom razkrila številne zanimivosti o zbiranju albumov s sličicami nogometašev. FOTO: Marko Feist
Rok Tamše
14. 7. 2026 | 08:00
2:39
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Zbiranje nogometnih sličic ob svetovnih prvenstvih ostaja ena najbolj priljubljenih športnih tradicij, ki povezuje različne generacije.

O čaru Paninijevih albumov, njihovi vse večji vrednosti in zbirateljski skupnosti sta v Delovem studiu govorila dolgoletna zbiratelja Boris Milošević in Jernej Suhadolnik, športni urednik Dela.

Paninijev album z mundiala v Mehiki leta 1970 velja za pravi zbirateljski sveti gral. FOTO: Marko Feist
Paninijev album z mundiala v Mehiki leta 1970 velja za pravi zbirateljski sveti gral. FOTO: Marko Feist

Sogovornika sta razkrila, da se je njuna zbirateljska pot začela že v otroštvu – eden s svetovnim prvenstvom v Španiji leta 1982, drugi z albumom Italija 1990. Danes hranita bogato zbirko albumov s svetovnih in evropskih prvenstev, med katerimi izstopajo izjemno redki primerki.

Posebno pozornost je pritegnil Paninijev album z mundiala v Mehiki leta 1970, ki velja za pravi zbirateljski sveti gral. Po ocenah bi popolno ohranjen primerek lahko dosegel vrednost okoli 10.000 evrov, medtem ko neodprt paketek sličic iz istega prvenstva na trgu dosega skoraj 900 evrov.

Borisa Miloševića je zbirateljstvo pritegnilo ob svetovnem prvenstvu v Španiji leta 1982. FOTO: Marko Feist
Borisa Miloševića je zbirateljstvo pritegnilo ob svetovnem prvenstvu v Španiji leta 1982. FOTO: Marko Feist

Poudarjata, da zbirateljstvo ni zgolj finančna naložba, temveč predvsem ohranjanje spominov, športne zgodovine in skupnosti. Še danes se zbiratelji srečujejo na organiziranih izmenjavah sličic, kjer si pomagajo pri dopolnjevanju albumov in ohranjajo tradicijo.

Po njunem mnenju je zanimanje za letošnje svetovno prvenstvo med največjimi doslej, kljub temu da Slovenija ni udeleženka turnirja. Veliko albumov se napolni prav z izmenjavami, ki so pomemben del zbirateljske kulture.

Na trgu pa se pojavljajo tudi ponaredki, zato je pri nakupu starejših albumov potrebna previdnost. Izkušeni zbiratelji pristnost pogosto prepoznajo že po papirju, vonju in kakovosti tiska.

Slovenska reprezentanca je prisotna v albumih svetovnih prvenstev 2002 in 2010. FOTO: Marko Feist
Slovenska reprezentanca je prisotna v albumih svetovnih prvenstev 2002 in 2010. FOTO: Marko Feist

Za dolgoročno ohranitev albumov priporočata shranjevanje stran od vlage in svetlobe ter odstranitev kovinskih sponk, ki lahko sčasoma poškodujejo papir.

Čeprav digitalni svet vse bolj prevladuje, sta prepričana, da bodo papirnati nogometni albumi ostali del športne kulture. Tradicijo zbiranja namreč vse pogosteje prevzemajo tudi mlajše generacije, ki bodo zbirke nekoč podedovale.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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