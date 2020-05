FOTO:Aleksander Čeferin bi stavil milijon dolarjev, da z Eurom 2021 ne bo težav

Gospod Čeferin, spite zdaj spet bolje?



Kako pa bi sploh ocenili trenutno stanje in vaše občutke ob tem?

Za predsednikom Uefe je v zadnjih dveh mesecih veliko neprespanih noči. FOTO: Marko Feist/Delo



Kdaj pa ste se dejansko odločili za letošnjo odpoved evropskega prvenstva?



Pa bi zdaj stavili za milijon dolarjev, da bo euro v prihodnjem letu?

Čeprav na velikem derbiju Dortmunda in Schalkeja ni bilo gledalcev, Aleksander Čeferin ne skriva navdušenja ob nadaljevanju bundeslige. FOTO: Reuters



Od kod takšno prepričanje?



Pa se bo nogomet za vedno spremenil?



Pa verjamete, da se bo v tej sezoni na igrišču končala liga prvakov?

Decembra lani je bil poseben gost na prireditvi Športnik leta. FOTO: Voranc Vogel/Delo



Kaj pa, če to ne bo uresničljivo?



Kako pa se sploh ozirate k novemu začetku bundeslige?



Ste dobili takšne namige tudi iz Švice?

Ni nikakršno presenečenje, da se je nogometni svet pred dnevi posebej razveselil vrnitve žoge na slovite nemške stadione. Na teh res ni bilo gledalcev, toda že tekmovalni naboj velikih klubov je navdušil širšo javnost. In med njo kajpak tudi 52-letnega, predsednika Evropske nogometne zveze. O tem kot tudi prihodnosti nogometa, naslednjega prvenstva stare celine in dohodkih nogometašev je spregovoril v posebnih pogovorih za britanski dnevnik Guardian ter švicarski Blick.V zadnjem času se vendarle vračam k običajnemu spancu, toda ta še ni povsem brezhiben.Veliko dela smo opravili. Prvič po dveh mesecih sem bil v Švici, sestanki so si sledili od 9. ure zjutraj do 11. zvečer. Ogromno informacij se je kopičilo, milijone in milijone dolarjev smo izgubili. Po takšnih dneh je težko zaspati. Resda stanje pri Uefi ni povzročilo preplaha, toda skrbijo nas klubi in ligaška tekmovanja.V prvem tednu marca. Ko so se začela ustavljati ligaška tekmovanja, nam je bilo jasno, da bodo imeli klubi veliko težavo izpeljati sezono do eura. Hkrati smo si dejali, da moramo sami odpovedati prvenstvo, preden občutimo pritisk posameznih državnih vlad. V tistih dneh zame res ni bilo dobrega spanca, do štirih zjutraj sem premišljeval in se takrat tudi odločil o letošnji usodi eura.Stavil bi ... Ne vem, zakaj ne bi imeli prvenstva. Menim namreč, da ta virus ne bo večen. Menim celo, da se bo reč spremenila hitreje, kot si mnogi mislijo.Stanje je resno, a se obenem izboljšuje, kar nam razkrivajo številni dejavniki. Zdaj že vemo več o tem virusu, pa že po naravi sem optimistična oseba. Ne maram razmišljanj, češ da moramo čakati še na tretji ali peti val ... Seveda moramo biti pripravljeni poslušati priporočila avtoritet, toda prepričan sem, da bomo kmalu spet imeli tisti stari nogomet z gledalci na tribunah.Ne verjamem. Res nam ta virus prinaša nove izkušnje, toda pozneje se bomo vrnili k običajnemu vsakdanu. Niti prva svetovna vojna niti druga nogometa nista spremenili, tudi zdaj po tej plati ne bo drugače. Zakaj pa se ne bi vrnili k običajnemu življenju prijaznejši in s spoznanji, kako krhki smo ter nezaščiteni v boju z naravo. To je učna ura, ki se jo lahko naučimo.Naš načrt je skleniti tekmovanje do konca avgusta.Poglejte, seveda ni nič narobe pri tem, če vprašate, kaj bo in kaj ne. Toda odgovora ne poznam. Lahko bi se tudi vprašali, kaj bo, če Severna Amerika v letu 2026 ne bo mogla imeti svetovnega prvenstva. Nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. A na dlani je, da se je bundesliga spet začela. Da bodo kmalu startali tudi Španci in Portugalci ter 80 odstotkov ligaških tekmovanj po Evropi. Tako res ne vem, zakaj ne bi do konca izvedli lige prvakov in evropske lige.To je dobro znamenje za vse. Nemci so se zelo resno lotili zadeve, tudi po medicinski plati. Gre za prvo luč v predoru. Dobili smo namig o 15 ligah, ki si želijo nadaljevanje, kar pomeni, da gre zgodba v pozitivno smer.Menim, da tudi Švicarji načrtujejo nadaljevanje sezone, toda podrobnosti ne poznam. Drži, živim tudi v Švici, toda bolj ali manj zgolj na sedežu Uefe v Nyonu. Na splošno imam o švicarski ligi prav toliko informacij kot, denimo, o bolgarski.