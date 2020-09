Aleksander Čeferin bo letos nagradil Didierja Drogbaja

»Didier Drogba je vodja in pionir«

Aleksander Čeferin je doslej podelil tri nagrade, prejemniki so bili Francesco Totti, David Beckham in Eric Cantona. FOTO: Reuters



Med prejemniki tudi Totti, Beckham in Cantona

Nekdanji nogometni zvezdnikje letošnji dobitnik tako imenovane predsedniške nagrade, ki jo Evropska nogometna zveza (Uefa) vsako leto podeli nekdanjim velikanom evropskih igrišč. Prvi mož Uefemu bo nagrado izročil na četrtkovem žrebu skupin za ligo prvakov, ta dan bo Uefa razglasila še evropskega nogometaša leta.»Didier Drogba je vodja in pionir. Spominjam se njegovih spretnosti, moči in inteligence na nogometnem igrišču, predvsem pa se spominjam njegove nenasitne lakote po uspehu. Ni bil le izjemen nogometaš, ampak je tudi izjemen človek,« je o 42-letnemu nekdanjemu nogometašu iz Slonokoščene obale med drugim dejal Čeferin.Drogba je pustil globoke sledi v evropskem nogometu, predvsem v času, ko je igral za. V dresu londonske ekipe je po štirikrat slavil v premier league in pokalu FA, krona pa je bilo zmagoslavje v evropski ligi prvakov v sezoni 2011/12, ko je angleška zasedba po izvajanju enajstmetrovk v Moskvi premagala Bayern iz Münchna.Na stari celini je igral tudi zainiz Francije teriz Turčije, po eno sezono pa tudi za kitajskiter kluba v severnoameriški ligi MLSinUefa tovrstno nagrado podeljuje od leta 1998, doslej pa so jo prejeli Jacques Delors, Guy Roux, Juan Santisteban, Bobby Robson, Paolo Maldini, Ernie Walker, Frank Rijkaard, Wilfried Straub, Alfredo Di Stefano, Bobby Charlton, Eusebio, Raymond Kopa, Gianni Rivera, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Josef Masopust, Francesco Totti, David Beckham in Eric Cantona.