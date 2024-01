Aleksander Čeferin: Brez spremembe bi lahko večno kandidiral

V zadnjem tednu je dvignil prah odhod Zvonimirja Bobana iz Evropske nogometne zveze (Uefe), kar je nekdanji hrvaški nogometaš pojasnil z odprtim pismom za javnost. Njegova poteza je presenetila mnoge, tudi predsednika Uefe Aleksandra Čeferina, ki je o tem spregovoril za britanski časnik The Guardian. Čeferin je v obsežnem intervjuju odgovoril na več zanimivih vprašanj, med drugim tudi o prihodnosti stare celine.

»Njegov odhod znotraj Uefe ali evropske nogometne skupnosti ni povzročil večjih pretresov, kaj šele šokov, četudi ni bil pričakovan. O zadevi bomo še razpravljali, ko bo čas, verjetno po kongresu Uefe, ki bo 8. februarja v Parizu, na katerem bomo obravnavali tudi omenjene spremembe statuta,« je Čeferin odgovoril na mnenje, da je Bobanov odhod šokiral Uefo in ljudi okrog nje. Dobil je tudi vprašanje, zakaj meni, da so nujne spremembe statuta, ki bi ga lahko obdržale na čelu Uefe do leta 2031, če bo leta 2027 kandidiral za položaj predsednika.

»Glede sprememb obstaja pravno in dejansko vprašanje. Pravno vprašanje: leta 2017 smo imeli kongres in predlagal sem omejitve mandatov, kar je tudi prišlo v statut. Vendar je bilo besedilo tako nejasno, da de facto nismo uveljavili omejitve mandatov, saj po vsaki spremembi statuta morebitni prej opravljeni mandati ne bi šteli v to kvoto. Tega tedaj nisem vedel. Leta 2018 je naša administracija spremenila besedilo, da ga vsakič poveže z obstoječim statutom. To je bilo storjeno brez odobritve kongresa, ki je seveda obvezna, in brez odobritve katerega koli drugega organa Uefe, zaradi česar je določba neveljavna. Na kongresu v Parizu želimo le razjasniti to določbo – če je ne bomo, potem ne bi bilo nobene omejitve in bi lahko kandidiral večno,« je pojasnil Čeferin.

Aleksander Čeferin vodi Evropsko nogometno zvezo od leta 2016, leta 2027 mu bo potekel drugi polni mandat predsednika. FOTO: Louiza Vradi/Reuters

»Obstaja en klovn iz ene od nacionalnih zvez, ki vsak dan kliče druge zveze in medije ter cvili 'To je zarota,' ne da bi karkoli povedal meni ali vodstvu Uefe. Druge zveze so nas obvestile o njegovem obnašanju in se smejijo tako njemu kot njegovim dejanjem,« je še dodal Grosupeljčan, ki je postal predsednik Uefe septembra 2016 na volilnem kongresu v predmestju Aten.

Čeferin je odgovoril tudi na dodatno vprašanje o razlogih za spremembo statuta. »Vesel sem, da lahko pojasnim, saj me tega ni še nihče vprašal. Bom nedvoumen: ne glede na to, ali bodo predlagane spremembe sprejete ali ne, to ne bo vplivalo na mojo ali katerokoli drugo kandidaturo člana izvršnega odbora za ponovni mandat. Dejansko vprašanje je drugačno: ali želim ponovno kandidirati leta 2027? Če sem iskren, sem tako utrujen po vsem, kar smo preživeli v zadnjih letih, da o tem nisem prepričan. Ko bo napočil čas, bom odločitev sporočil tudi medijem. Pod črto pa je enostavno: če ničesar ne bomo spremenili, ne velja omejitev števila mandatov.«

Angleže je zanimalo Čeferinovo mnenje o pisni izjavi Bobana, v kateri je Čeferinu očital, da se ne drži lastnih načel zavoljo domnevne želje po vnovični kandidaturi. »Ne zasluži si mojega komentarja. Ljudje, ki poznajo tako njega kot mene, bodo sami prišli do zaključkov. O njegovih namenih bo vse jasno po kongresu.«

Gareth Bale in Aleksander Čeferin po razglasitvi Velike Britanije in S. Irske za gostitelje eura 2028. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Del intervjuja so bile spremembe v ligi prvakov, ki bodo zavele v sezoni 2024/25. Po mnenju novinarja navijači še ne razumejo povsem, kako bo deloval novi »švicarski sistem« tekmovanja in kaj prinaša v praksi. Čeferin se je strinjal z oceno. »Ni nam povsem uspelo v tej komunikaciji, ta teden smo razpravljali prav o tem. Ko govorim s prijatelji, me sprašujejo: 'Kaj prinaša liga s 36 ekipami, kakšne bodo skupine?' Ne vedo. V vsako nacionalno ligo bomo poslali ekipo, ki bo najprej govorila s klubi, nato še z novinarji. Začeti bi morali že prej, tako da bomo pospešili obiske.

Predsednik Uefe ob tem vztraja, da savdska profesionalna liga ne predstavlja grožnje evropskemu nogometu. »Nogometa ne moreš kupiti. Videl sem raziskavo, ki je pokazala, da navijači spremljajo tekmovanja in ekipe, ne pa igralcev. V Španiji 98 odstotkov javnosti ni vedelo, komu se je pridružil Karim Benzema, vsi pa so vedeli, da je pred tem igral za Real Madrid. Ne gre za dober pristop, nekateri igralci se že vračajo v Evropo. In obratno: poznamo dober primer savdsko financiranega kluba v Evropi – Newcastle ni kupoval super zvezdnikov in se je uvrstil v ligo prvakov. Zato nočem biti samo kritičen, toda če bo savdska liga le visoko plačevala zvezdnike, to ne bo trajalo dolgo in je zanesljivo le izguba denarja.«

Luis Figo, Aleksander Čeferin in Paolo Maldini pred lansko dobrodelno tekmo v Stožicah. FOTO: Leon Vidic

Novinar Guardiana je Čeferina vprašal o svetovnem klubskem prvenstvu z 32 ekipami, ki naj bi bil na krilih Fife in savdskega denarja alternativa Uefini ligi prvakov. »To nikoli ne bo liga prvakov, saj je liga prvakov edinstvena. Četudi bo turnir vsaka štiri leta, torej en mesec poleti, bo to verjetno naporno in igralci bi lahko zašli v težave. Evropejci bodo po moji oceni osvojili vse, zato ne bo tako zanimivo. Toda to je odvisno od Fife in klubov z vsega sveta.«

Čeferin je zanimivo odgovoril tudi na vprašanje, kaj pričakuje za Evropo in evropski nogomet v letošnjem letu ter kaj mu daje upanje na lepši jutri na tem področju. »Za nogomet mi daje upanje dejstvo, da smo enotni kot še nikoli doslej. Vsi smo zavrnili idiotski projekt superlige in bi zavrnili tudi vsak drug projekt, ki bi ubil nogomet. Nogomet je v dobri formi in je ena redkih pozitivnih stvari, ki jih imajo ljudje na voljo.«

Evropska družba? »Nisem zelo optimističen. Populisti se vzpenjajo, skrajna desnica se vzpenja, resda tudi zaradi dejstva, da svoboda govora ne obstaja več. V diktaturah te pošljejo v zapor, v tako imenovanih demokracijah te ubijejo v medijih. Ljudje so siti tega, da ne morejo svobodno govoriti. V položaju, kot je moj, ne morem reči ničesar. Če rečem eno napačno besedo, boste o njej pisali sedem let. Vse gre v napačno smer in šlo bo po vsej Evropi. Optimizem me resda ni zapustil, saj verjamem, da so ljudje načeloma dobri in da gremo naprej v ciklih, torej se bomo kmalu obrnili navzgor,« je dodal Čeferin.