Nogomet

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina – z aplavzom

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
Predsednik Uefe Aleksander Čeferin med nagovorom delegatov na jubilejnem 50. kongresu Evropske nogometne zveze. FOTO: Pau Barrena/AFP
Predsednik Uefe Aleksander Čeferin med nagovorom delegatov na jubilejnem 50. kongresu Evropske nogometne zveze. FOTO: Pau Barrena/AFP
Jernej Suhadolnik
12. 2. 2026 | 13:17
12. 2. 2026 | 13:27
8:23
V Bruslju je potekal jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze (Uefe), ki je pritegnil v tukajšnje kongresno središče Expo vse, ki v nogometu kaj pomenijo. V Belgiji so bili navzoči tudi predsedniki drugih krovnih zvez – Victor Montagliani (Severna in Srednja Amerika ter Karibi), Alejandro Dominguez (Južna Amerika), Patrice Motsepe (Afrika) in Gianni Infantino (Fifa), poleg njih tudi nekateri vidni evropski politiki.

Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

Prvi govor v uvodnem delu kongresa je imel Glenn Micallef, evropski komisar za medeneracijsko pravičnost, mladino, kulturo in šport, zadnjega predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Čeferin, ki je prvič v svoji karieri – Uefo vodi od leta 2016 – doživel, da so ga z aplavzom prekinili že med govorom (ko je komentiral Realovo in Barcelonino odpoved načrtom o t. i. superligi), je poslal več močnih sporočil tudi evropski skupnosti.

Evropa se je zgodaj naučila, da je stabilnost dragocena in krhka

»Lahko je razumeti, zakaj je Evropska unija izbrala moto "Združeni v raznolikosti." Tri besede, ena ambicija, eno tiho opozorilo: enotnost ni nikoli zagotovljena. Le nekaj kilometrov od tukaj, v Waterlooju, se je končalo eno poglavje evropske zgodovine in začelo drugo. Evropa se je zgodaj naučila, da je stabilnost dragocena in krhka. Da zaupanje traja dolgo, da se zgradi, a zelo malo časa, da se izgubi,« je začel Čeferin in nadaljeval: »Danes ne potrebujemo dolgih zgodovinskih lekcij. Živimo v zgodovini. Čutimo napetosti in vidimo polarizacijo. Delimo občutek, da se svet razdvaja. Srečujemo se v trenutku, ko se globalni red zdi bolj krhek kot kadarkoli v zadnjem spominu.«

Predsednik Fife Gianni Infantino in Aleksander Čeferin. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Predsednik Fife Gianni Infantino in Aleksander Čeferin. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

»Kot pravnik se včasih sprašujem, ali še vedno delimo eno pravno državo ali pa drvimo v pokrajino dvojnih standardov, kjer moč vse bolj odloča, kaj lahko pomeni načelo. Tudi Evropska unija, če smo iskreni, še vedno poskuša ohraniti svoje linije ravne. Razumno se lahko vprašate, kaj ima vse to opraviti z nogometom? No, moji prijatelji, vse! Ker v svetu, ki se drobi, nogomet še vedno povezuje. Na kontinentu, ki se prepira, nogomet še vedno združuje. V družbah, ki se delijo, nogomet še vedno ponuja skupni jezik. In zato "Združeni v raznolikosti" ne pripada le Evropski uniji. Pripada tudi nogometu. Petinpetdeset nacionalnih zvez, tisoči klubov, milijoni igralcev, prostovoljcev in navijačev. Različne zgodovine, različne realnosti, a le ena piramida,« je zatrdil Čeferin.

Čeferin: Na tak način ne moremo razviti vrhunskega športa

»Voditelji prihajajo in odhajajo. Imperiji se dvigajo in padajo. A nogomet ostaja. Sezona za sezono, generacija za generacijo, globoko vtkana v tkivo naših skupnosti. Avtobusi navijačev na gostujočih tekmah, polne tribune in glasovi, ki poznajo napeve na pamet. In tako mora ostati. Nogometa ni mogoče kupiti in nogometa ni mogoče prodati. Nikoli ne bo zaprt. Nikoli. Je za vse. In kar pripada vsem, je močnejše od katere koli posamezne sile. In zato, moji prijatelji, je prihodnost evropskega nogometa zelo svetla,« je v svojem govoru poudaril Grosupeljčan.

Nogomet v Evropi je najmočnejši

»Pravi izziv, moji prijatelji, leži drugje: v svetu, ki ga poganjajo zasloni in ki pripadnost spreminja v samotno drsenje. Hiter razvoj umetne inteligence ta premik še pospešuje. Prinaša močna orodja in osupljive možnosti. Lahko reproducira skoraj vse. A noben algoritem, noben avatar, noben bot ne more nadomestiti tistega, za kar se borimo na igrišču in delimo na dan tekme. Umetna inteligenca ne more ponarediti napetosti pred enajstmetrovko ali pripadnosti polnim tribunam. Nikoli ne bo nadomestila blatnih igrišč ali sprehoda domov po tekmi. Ker se nogomet dogaja na resničnih mestih z resničnimi ljudmi. In ta človeško jedro je tudi razlog, zakaj je prihodnost evropskega nogometa svetla. Vidite ga v reformah naših moških klubskih tekmovanj,« je o reformiranih ligi prvakov, evropski in konferenčni ligi zatrdil 58-letni pravnik na čelu Uefe.

Čeferin preživel zahtevno operacijo in udaril po Perezu

»Nogomet v Evropi je najmočnejši, ko živi tam, kjer so ljudje: v mestih, predmestjih, soseskah, kjer so klubi del vsakdanjega življenja. Ta moč raste iz nečesa preprostega: otrok, ki igrajo nogomet. Tam se začne pot in je svetel razlog, zakaj je prihodnost evropskega nogometa svetla. Zato gre vsaka štiri leta več kot 55 milijonov evrov neposredno v osnovne ravni. Naš program Nogomet v šolah je že dosegel 7,6 milijona otrok, več kot 3 milijone deklet v 42.000 šolah. To je le en primer, kako nacionalne zveze krepijo tkivo lepe igre,« je izpostavil enega od podatkov Čeferin.

Herman van Rompuy, nekdanji vice premier belgijske vlade in predsednik evropskega sveta in Aleksander Čeferin. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Herman van Rompuy, nekdanji vice premier belgijske vlade in predsednik evropskega sveta in Aleksander Čeferin. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Grosupeljčan ni mogel mimo zgodovinskega dogodka tega tedna, potem ko sta se načrtu o ustanovitvi t. i. superlige uradno odpovedala najprej Barcelona, kot zadnji od dvanajsterice klubov še Real Madrid.

Spoštovanje je tiha supermoč nogometa

»Ko govorim o klubih, moram omeniti ta dogodek. Osebno sem zelo vesel, da sta se Real Madrid in Barcelona ponovno pridružila družini. Iskreno povedano, vsi smo bili utrujeni od teh sporov. Imeli smo nekaj nesoglasij s predsednikom Reala Madrida, gospodom Florentinom Pérezom, toda naj bo jasno, nikoli nismo izgubili spoštovanja do sebe, drug do drugega in nikoli nismo izgubili ljubezni do igre. In naj bo še bolj jasno, edini zmagovalec tega razpleta je nogomet. Nihče drug. Dragi Nasser, tvoje vodstvo je bilo ključno pri preoblikovanju dialoga v skupno smer potovanja, hvala lepa za to,« je Čeferin izpostavil tesnega zaveznika, predsednika evropskega združenja klubov (ECA) Nasserja Al-Khelaifija.

image_alt
Putin posredoval v Rusiji, Slovenci pomagajo na Balkanu

V govoru je med drugimi izpostavil tudi nacionalne vlade: »Nanje se obračam s preprostim sporočilom: sodelujte z nami. Sodelujte z nami pri reševanju rasizma in diskriminacije. Sodelujte z nami pri varnosti in zaščiti. Delajte za navijače, ne proti njim.«

Čeferin je dodatno izpostavil nogomet: »V svetu, kjer nesoglasje prepogosto preide v nespoštovanje in kričanje nadomesti poslušanje, nogomet kaže drugo pot in vztraja pri spoštovanju. Spoštovanje med tekmeci, spoštovanje do skupnih pravil in spoštovanje do igre. Seveda se borimo na igrišču, a tam to tudi pustimo. Seveda tekmujemo ostro, a si po tekmi stisnemo roke. Seveda nosimo različne barve in podpiramo različne klube, a sprejemamo ista pravila in istega sodnika. Spoštovanje je tiha supermoč nogometa, ki jo v svetu vse bolj primanjkuje.«

image_alt
Kako so opozorili nase Trump, Infantino, Čeferin in Al-Khealifi

»In to je tisto, kar pomeni vodenje. In to je, kako se evropski nogomet nosi naprej: skozi odločitve, sprejete z odgovornostjo, vodene z enotnostjo in utemeljene v stabilnosti. Od prvega začetnega udarca sezone do zadnjega žvižga. Kljub hrupu in kljub dvomom nekaterih je prihodnost evropskega nogometa svetla,« je končal Čeferin.

