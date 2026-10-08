Aleksander Čeferin krenil po svoj zadnji mandat na čelu Uefe

»Nikoli ne reci nikoli,« je o morebitni kandidaturi za predsednika Evropske nogometne zveze rekel tudi aktualni prvi mož najmočnejše nogometne organizacije na svetu Aleksander Čeferin. Zdaj je jasno, 58-letni (13. t. m. bo dopolnil 59 let) Slovenec je napovedal kandidaturo za novega, starega predsednika Uefa.

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Čeferin je od 14. septembra 2016 na čelu ene od najvplivnejših športnih organizacij, trenutni mandat se mu izteče prihodnje leto. Ko je prevzel vodenje Uefa po odstopu Francoza Michaela Platinija, je napovedal, da se bo zavzel za omejitev predsedniških mandatov na tri polne. Številne evropske članice, med njimi tudi največje in najvplivnejše, so izrazile željo, da bi Čeferin še naprej vodil Uefa, ki je pod njegovo taktirko dobila veliko bitko proti snovalcem superlige in dosegla rekordne poslovne rezultate (trženje TV pravic je preseglo 15 milijard evrov).

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Aleksander Ceferin will stand for a fourth term as UEFA president. The Slovenian, who was first elected in 2016, told national association bosses he intended to seek re-election at a meeting in Berlin this morning. https://t.co/VS6TjUE7RI #RTEsoccer — RTÉ Sport (@RTEsport) October 8, 2026

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Kar 97 odstotkov prihodkov Uefa vrne v »bazo«, klubom in nacionalnim zvezam. Predsedniške volitve bodo 22. aprila prihodnje leto na 51. rednem kongresu Uefa v Astani v Kazahstanu.

Pred dvema letoma je napovedal slovo

Čeferin je svojo odločitev danes dopoldne predstavil predsednikom nacionalnih nogometnih zvez, ki so se zbrali na srečanju v Berlinu.

Njegova napoved pomeni preobrat glede na februar 2024, ko je po kongresu Uefe v Parizu zatrdil, da leta 2027 ne namerava več kandidirati. »Pred približno pol leta sem se odločil, da ne bom več kandidiral,« je tedaj dejal Čeferin, ki je odločitev med drugim utemeljil z željo, da bi več časa preživel z družino.

Ponovno kandidaturo mu omogočajo spremembe statuta Uefe, ki so jih članice sprejele februarja 2024 v Parizu. Po novih pravilih se njegov prvi, nepopolni mandat med letoma 2016 in 2019 ne šteje v omejitev treh polnih mandatov. Spremembam je tedaj nasprotovala angleška nogometna zveza, ki je kot edina glasovala proti.

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Report: Ceferin to run for 4th term as UEFA boss Aleksander Čeferin will stand for a fourth term as UEFA president, sources have told the Press Association. https://t.co/OaZgHnxN3A — ESPN Soccer (@ESPNsoccer) October 8, 2026

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Podporo dobival že pred napovedjo

Slovenski nogometni funkcionar je podporo za nadaljevanje predsedovanja sicer dobival že pred današnjo odločitvijo. Maja so ga uradno podprle nogometne zveze Bosne in Hercegovine, Albanije in Romunije. Izvršni odbor romunske zveze je njegovo kandidaturo za mandat med letoma 2027 in 2031 podprl soglasno.

K ponovni kandidaturi ga je konec septembra javno pozval tudi predsednik Evropskega združenja klubov (EFC) in Paris Saint-Germaina Nasser Al-Khelaifi​. »Nogomet potrebuje velike voditelje, kot ste vi, in v imenu več kot 900 klubov EFC vas prosimo, da naslednje leto ponovno kandidirate,« mu je dejal na skupščini združenja v Københavnu.