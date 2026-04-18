Nogomet

Aleksander Čeferin in Florenitno Perez sta v Bruslju zakopala bojne sekire

V Lozani se obeta novo predsedniško soočenje, ko bo finale mladinske lige prvakov med Realom in Bruggeom. Za belgijsko moštvo igra slovenski up Tian Nai Koren.
Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in prvi mož madridskega Reala sta znova na isti barki. FOTO: Ana Beltran/Reuters
Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in prvi mož madridskega Reala sta znova na isti barki. FOTO: Ana Beltran/Reuters
G. N.
18. 4. 2026 | 19:25
3:43
A+A-

Komaj sta si Aleksander Čerin in Florentino Perez segla v roke in zakopala bojne sekire, je povratni polfinalni dvoboj lige prvakov znova postavil pod vprašaj pomiritev med Evropsko nogometno zvezo in Realom Madridom. V Madridu se še kar niso sprijaznili s slovesom od LP po porazu z Bayernom, za katerega naj bi bil eden od glavnih krivcev slovenski sodnik Slavko Vinčić, toda čas gre naprej in tudi Realove zamere se ohlajujejo.

V ponedeljek se obeta novo soočenje iz oči v oči Čeferina in Pereza, ko bo v Lozani finale mladinske lige prvakov med Realom in Bruggeem, pri katerem igra veliki slovenski up Tian Nai Koren, sin slavnega očeta in nekdanjega kapetana slovenske reprezentance Roberta Korena. To bo več kot le športni dogodek.

Protokolarna vljudnost in simbolika

Pogled bo uprt v častno ložo. Čeferin bo tam spremljal tekmo z vodstvom madridskega kluba, le pet dni po tistem, ko je Real končal sezono v ligi prvakov z grenkim priokusom in burnimi razpravami o sojenju. Toda odnosov z Uefo na institucionalni ravni pri Realu ne ne bodo zaostrovali, so se odločili pri madridskemu velikanu. Raje so izbrali mirnejšo diplomacijo in drugačno, kot jo je izbrala Barcelona. Katalonski velikan se je po izpadu proti Atleticu uradno pritožil čez sojenje Istvána Kovácsa, medtem ko v Madridu dogodke v Münchnu predstavljajo kot izolirano napako delivca pravice v odločilnem trenutku.

V Lozani bodo Realove barve zastopali visoki funkcionarji: direktor za institucionalne odnose Emilio Butragueño, športni direktor Santiago Solari in trener Castilla Julián López de Lerma. Ali se jim bo pridružil tudi Pérez, ki je leta 2020 že pospremil mlade upe do naslova, še ni znano.

Čeferin bo po protokolu tisti, ki bo zmagovalcem izročil lovoriko.

Tian Nai Koren bo zatopal slovenski nogomet v finalu mladinske lige prvakov. FOTO: Instagram
Tian Nai Koren bo zatopal slovenski nogomet v finalu mladinske lige prvakov. FOTO: Instagram

Perez črtal superligo, ker je Čeferin ponudil več vpliva pri izbiri sponzorjev

Uefa in Real Madrid sta pred dobrima dvema mesecema končala petletno obdobje sovražnosti, povezanih s projektom superlige. Dogovor iz Bruslja je prinesel konec projekta elitističnega tekmovanja. Toda ni šlo brez kompromisov. Uefa je privolila v strukturne reforme evropskega nogometa. Kot so razkrili pri največjem španskemu športnemu dnevniku Marca, je Pérez je uvidel, da brez angleških klubov in ob naraščajoči moči nemškega modela lastništva Superliga nima tržne vrednosti. Namesto dolgotrajnih sodnih bitk se je odločil za »vpliv od znotraj«.

Čeferin je Realu, in posredno Juventusu ter Barceloni, ponudil večji vpliv pri upravljanju komercialnih pravic lige prvakov prek podjetja UEFA Club Competitions SA. To je bil ključni korenček, ki je prepričal Real, da je umaknil tožbo v vrednosti štiri milijard evrov.

Dogovor je predvidel, da bodo imeli največji klubi več besede pri izbiri sponzorjev in določanju terminov tekem, kar je bila ena glavnih zahtev tabora upornikov.

Šport  |  Drugo
Evropski rekord

Klara Lukan prva Evropejka, ki se je spustila pod mejo tridesetih sekund

Slovenska atletinja je bila v cestnem teku na deset kilometrov v španskem Laredu s časom 29 minut in 49 sekund najhitrejša in postavila nov evropski rekord
18. 4. 2026 | 20:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kvalifikacije za SP

Brez velike točke ostale v 92. minuti

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2027 na Ptuju izgubila proti Norveški z 2:3 (1:1).
18. 4. 2026 | 20:35
Preberite več
Šport  |  Košarka
Niz se nadaljuje

Celjanke so takoj odgovorile in zanesljivo osvojile 22. naslov

Košarkarice Cinkarne Celje so po zmagi z 72:55 petnajstič zaporedoma postale državne prvakinje. Finalno serijo proti Iliriji so dobile s 3:1.
18. 4. 2026 | 20:15
Preberite več
Šport  |  Drugo
VN Trentina

Belgijec neustavljiv, Tim Gajser bo napadal zmagovalni oder

Slovenski motokrosist bo dirko svetovnega prvenstva v Pietramurati začel s petim kvalifikacijskim izhodiščem, Jan Pancer 25. Lucas Coenen je bil najhitrejši.
18. 4. 2026 | 20:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Od zmrzali do otoplitve

Aleksander Čeferin in Florenitno Perez sta v Bruslju zakopala bojne sekire

V Lozani se obeta novo predsedniško soočenje, ko bo finale mladinske lige prvakov med Realom in Bruggeom. Za belgijsko moštvo igra slovenski up Tian Nai Koren.
18. 4. 2026 | 19:25
Preberite več
Šport  |  Košarka
Niz se nadaljuje

Celjanke so takoj odgovorile in zanesljivo osvojile 22. naslov

Košarkarice Cinkarne Celje so po zmagi z 72:55 petnajstič zaporedoma postale državne prvakinje. Finalno serijo proti Iliriji so dobile s 3:1.
18. 4. 2026 | 20:15
Preberite več
Šport  |  Drugo
VN Trentina

Belgijec neustavljiv, Tim Gajser bo napadal zmagovalni oder

Slovenski motokrosist bo dirko svetovnega prvenstva v Pietramurati začel s petim kvalifikacijskim izhodiščem, Jan Pancer 25. Lucas Coenen je bil najhitrejši.
18. 4. 2026 | 20:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Od zmrzali do otoplitve

Aleksander Čeferin in Florenitno Perez sta v Bruslju zakopala bojne sekire

V Lozani se obeta novo predsedniško soočenje, ko bo finale mladinske lige prvakov med Realom in Bruggeom. Za belgijsko moštvo igra slovenski up Tian Nai Koren.
18. 4. 2026 | 19:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
15. 4. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Električni avto? Zdaj je pravi čas!

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
Preberite več
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vredno branja

Razstava, ki razkriva skrito zgodovino denarja in prevar

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
16. 4. 2026 | 14:46
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Lani je bilo pri nas obravnavanih več kot šest tisoč kibernetskih incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:03
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Gradbišča, kot jih poznamo, izginjajo

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
16. 4. 2026 | 11:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Pošta Slovenije: sodobne rešitve za dostavo prihodnosti

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:16
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Intervju z Larsom Sudmannom

BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 09:53
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Delo 14. 4. 2026 | 13:21
Preberite več

