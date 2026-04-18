Aleksander Čeferin in Florenitno Perez sta v Bruslju zakopala bojne sekire

Komaj sta si Aleksander Čerin in Florentino Perez segla v roke in zakopala bojne sekire, je povratni polfinalni dvoboj lige prvakov znova postavil pod vprašaj pomiritev med Evropsko nogometno zvezo in Realom Madridom. V Madridu se še kar niso sprijaznili s slovesom od LP po porazu z Bayernom, za katerega naj bi bil eden od glavnih krivcev slovenski sodnik Slavko Vinčić, toda čas gre naprej in tudi Realove zamere se ohlajujejo.

V ponedeljek se obeta novo soočenje iz oči v oči Čeferina in Pereza, ko bo v Lozani finale mladinske lige prvakov med Realom in Bruggeem, pri katerem igra veliki slovenski up Tian Nai Koren, sin slavnega očeta in nekdanjega kapetana slovenske reprezentance Roberta Korena. To bo več kot le športni dogodek.

Protokolarna vljudnost in simbolika

Pogled bo uprt v častno ložo. Čeferin bo tam spremljal tekmo z vodstvom madridskega kluba, le pet dni po tistem, ko je Real končal sezono v ligi prvakov z grenkim priokusom in burnimi razpravami o sojenju. Toda odnosov z Uefo na institucionalni ravni pri Realu ne ne bodo zaostrovali, so se odločili pri madridskemu velikanu. Raje so izbrali mirnejšo diplomacijo in drugačno, kot jo je izbrala Barcelona. Katalonski velikan se je po izpadu proti Atleticu uradno pritožil čez sojenje Istvána Kovácsa, medtem ko v Madridu dogodke v Münchnu predstavljajo kot izolirano napako delivca pravice v odločilnem trenutku.

V Lozani bodo Realove barve zastopali visoki funkcionarji: direktor za institucionalne odnose Emilio Butragueño, športni direktor Santiago Solari in trener Castilla Julián López de Lerma. Ali se jim bo pridružil tudi Pérez, ki je leta 2020 že pospremil mlade upe do naslova, še ni znano.

Čeferin bo po protokolu tisti, ki bo zmagovalcem izročil lovoriko.

Tian Nai Koren bo zatopal slovenski nogomet v finalu mladinske lige prvakov. FOTO: Instagram

Perez črtal superligo, ker je Čeferin ponudil več vpliva pri izbiri sponzorjev

Uefa in Real Madrid sta pred dobrima dvema mesecema končala petletno obdobje sovražnosti, povezanih s projektom superlige. Dogovor iz Bruslja je prinesel konec projekta elitističnega tekmovanja. Toda ni šlo brez kompromisov. Uefa je privolila v strukturne reforme evropskega nogometa. Kot so razkrili pri največjem španskemu športnemu dnevniku Marca, je Pérez je uvidel, da brez angleških klubov in ob naraščajoči moči nemškega modela lastništva Superliga nima tržne vrednosti. Namesto dolgotrajnih sodnih bitk se je odločil za »vpliv od znotraj«.

Čeferin je Realu, in posredno Juventusu ter Barceloni, ponudil večji vpliv pri upravljanju komercialnih pravic lige prvakov prek podjetja UEFA Club Competitions SA. To je bil ključni korenček, ki je prepričal Real, da je umaknil tožbo v vrednosti štiri milijard evrov.

Dogovor je predvidel, da bodo imeli največji klubi več besede pri izbiri sponzorjev in določanju terminov tekem, kar je bila ena glavnih zahtev tabora upornikov.