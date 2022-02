Aleksander Čeferin iztržil rekordnih 15 milijard evrov

Evropska nogometna zveza se je dogovorila za donosno prodajo TV pravic za prenose tekem lige prvakov za triletno obdobje 2024-27. Novi dogovor bo ustvaril rekordnih 15 milijard evrov oziroma okroglih 5 milijard evrov na sezono, pri čemer si bodo klubi razdelili večino ustvarjenih prihodkov. Uefa pod vodstvom predsednika Aleksandra Čeferina je s tem dodatno utišala tudi zagovornike propadle superlige.

Spomnimo, Uefa je lani potrdila spremembe formata lige prvakov z letom 2024, čeprav deležniki še niso potrdili vseh tehničnih podrobnosti dogovora. Načeloma pa drži, da bo Uefa leta 2024 razširila ligo prvakov na 36 klubov (s sedanjih 32) ter spremenila sistem tekmovanja, tako da bo vsakemu klubu zagotovljenih deset tekem (po pet doma in v gosteh) z desetimi različnimi klubi. Najboljših osem klubov bo napredovalo v osmino finala, polfinale in finale bi lahko igrali na turnirju četverice.

Večja pogajalska moč Uefe in združenja klubov

Omenjene tekmovalne in sistemske spremembe so omogočile Uefi in združenju klubov Eca (slednjega vodi predsednik PSG Nasser Al-Khelaifi) boljše pogajalsko izhodišče za prodajo TV pravic – v skupnem podjetju ima namreč Uefa 51-odstotni delež, Eca pa 49 odstotkov –, kar sta partnerja tudi unovčila v sodelovanju s podjetjema TEAM Marketing in Relevent Sports Group. Petnajst milijard evrov je v resnici odlična vsota, saj gre za 40 odstotkov višjo pogodbo kot v triletki 2021-2024.

Uefin predsednik Aleksander Čeferin (desno) in generalni sekretar Theodore Theodoridis. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Uefa bo razdelila 93,5 odstotka pridobljenih sredstev od prodaje TV pravic za tekme lige prvakov razdelila nazaj med klube udeležence tekmovanja v posamezni sezoni, 6,5 odstotka oziroma 325 milijonov evrov na sezono pa bo namenjenih pokritju Uefinih stroškov organizacije tekmovanja in spodbujanju razvoja nogometa v Evropi.