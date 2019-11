Aleksander Čeferin ni razočaral Vladimirja Putina

Ljubljana

FOTO: Reuters

- Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa)poudaril, da je prepričan, da bo Rusija oziroma njeno drugo največje mesto Sankt Peterburg, kjer sta se predsednika tudi srečala, gostilo tekme evropske prvenstva 2020 na najvišji ravni.Čeferin je na srečanju s Putinom pohvalil Rusijo za dobro organizirano svetovno prvenstvo 2018 in dodal, da ne dvomi, da Rusija ne bi bila sposobna gostiti takšnih turnirjev na najvišji možni ravni.Na drugi strani pa je Putin obljubil, da bo Rusija naredila vse, da ne bo razočarala Uefe, čeprav se jo v zadnjih dneh spet povezuje z dopinškimi aferami, zaradi katerih Rusom grozi štiriletna izključitev z mednarodnih tekmovanj.»Naredili bomo vse, da ne razočaramo vas, igralcev in navijačev,« je Čeferinu dejal Putin.Kot so že potrdili pri Svetovni protidopinški agenciji (Wada), se ukrepi proti Rusiji ne nanašajo na nogometno evropsko prvenstvo 2020. »Nogometno evropsko prvenstvo je za evropsko zvezo Uefo posamično regionalno oziroma celinsko tekmovanje, zato ne sodi v sklop priporočil mednarodnim zvezam,« je sporočila Wada.Posebna preiskovalna komisija je v ponedeljek Wadi priporočila stroge sankcije proti ruskemu športu zaradi domnevne manipulacije podatkov o dopinških testih. Med njimi je tudi prepoved organizacije velikih mednarodnih tekmovanj v Rusiji. Končno odločitev bo Wada sprejela 9. decembra na zasedanju v Parizu.»Mislim, da tega evropskega prvenstva ne ogroža nič,« je že v ponedeljek v Moskvi poudaril ruski minister za šport. St. Peterburg naj bi tako še naprej ostal gostitelj treh tekem predtekmovanja in četrtfinala za euro 2020.Prvenstvo ob 60-letnici turnirjev stare celine, ki bo med 12. junijem in 12. julijem prihodnje leto, bo v 12 mestih, ob St. Peterburgu bodo tekme gostili še London, München, Rim, Baku, Budimpešta, Bukarešta, Amsterdam, Bilbao, Glasgow, Dublin in København.