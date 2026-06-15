Novinci na mundialu nad Čeferina, nato pa prejeli sedem golov

Male udeleženke svetovnega nogometnega prvenstva oziroma novinke na tekmovanju so nezadovoljne zaradi nedavne ocene predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina, da je novi, razširjeni format SP poskrbel za več nezanimivih tekem. Na to temo so podale tudi skupno izjavo za javnost, poroča nemška tiskovna agencija DPA

Predsednik Uefe je prejšnji teden na konferenci v ljubljanski Cukrarni z naslovom Več kot igra med drugim poudaril, da širitev svetovnega prvenstva, na katerem prvič nastopa kar 48 reprezentanc, ni dobra za nogomet, ker »imamo ogromno tekem, ki so popolnoma nezanimive«.

Čeferin je dodal, da je nastop na mundialu zanje velika stvar, toda tega v teh reprezentancah očitno niso prebrali. »Po drugi strani pa lahko tako tudi majhne države sodelujejo in začutijo utrip svetovnega prvenstva, ki je velika stvar,« je še dejal. Zdaj so se na te njegove ocene odzvali v reprezentancah, ki prvič nastopajo na SP in so si nastop priborile tudi zaradi novega formata.

Tekma med Curacaom in Nemčijo je postregla z veliko zadetki. FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP

»Za naše države nepomembne tekme na SP ne obstajajo. Z vsem dolžnim spoštovanjem ostro zavračamo takšne ocene. Verjamemo, da si vsaka država, ki se uvrsti na tekmovanje, zasluži spoštovanje. Vsaka si je udeležbo zaslužila na igrišču. Vsak navijač ima pravico sanjati, vsaka tekma je pomembna za milijone ljudi po vsem svetu,« so v izjavi za javnost zapisali pri nogometnih zvezah Zelenortskih otokov, Curacaa in Uzbekistana, ki so na SP prvič, pa tudi Haitija in DR Konga, ki sta na tekmovanju prvič po letu 1974; afriški predstavnik je takrat nastopal še pod imenom Zaire.

Izjavo so podprli tudi pri nogometnih zvezah Alžirije, Tunizije, Maroka, Egipta, Gane, Senegala, Slonokoščene obale in Južne Afrike. »Nogomet ne pripada samo izbrani skupini narodov. Njegova moč je njegova univerzalnost. Zato zavračamo stališče predsednika Uefe. Menimo, da mora nogomet rasti in ponujati priložnosti, navdihovati nove generacije in poskrbeti za res svetovno naravo našega športa. Vsaka tekma šteje,« so še zapisali v izjavi.

Med novinci je Curacao na tekmi z Nemčijo prišel do izenačenja na 1:1, a je nato visoko izgubil (1:7). Zelenortski otoki bodo debi na SP imeli danes proti Španiji, Uzbekistance čaka Kolumbija. Haiti je na prvi tekmi izgubil s Škotsko z 0:1, DR Kongo pa se bo meril s Portugalsko.