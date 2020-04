Aleksander Čeferin posvaril pred samovoljnimi odločitvami

Ljubljana



Od prihodkov, ki jih zdaj ni, je precej odvisen tudi ženski nogomet v Evropi.



- »Tisti, ki se bodo samovoljno odločili zaključiti sezono, obstaja možnost, da ne bodo igrali v evropskih tekmovanjih naslednjo sezono.« Tako nedvoumno je predsednik Evropske nogometne zvezev pogovoru za Televizijo Slovenija požugal nacionalnim zvezam, ki se bodo samovoljno odločile končati državna prvenstva.Čeferinovo svarilo, ki sta ga podprla tudi predsednik Združenja največjih evropskih klubov (ECA)in predsednik združenja evropskih lig, je bilo namenjeno Belgiji, kjer so se klubi zavzeli, da končajo prvenstvo. Odločitev morajo potrditi še na seji skupščine 15. aprila.Prvi mož evropske krovne organizacije se je dotaknil tudi drugih težav, ki jih je povzročila epidemija koronavirusa. Med drugim je poudaril, da je nogomet ena od redkih gospodarskih panog, kjer se je delo popolnoma ustavilo. A je tudi prepričan, da se bo nogomet hitro rešil.Zaveda se, da bodo evropski klubi najbolj prizadeti, čeprav so v podobnih težavah vsi klubi na svetu, a na stari celini je največ denarja, toda tudi najvišji stroški. Povedal je še ...»Podpredsedniki smo prejeli nekoliko nenavaden predlog, da odobrimo porabo precej velikega zneska. Namenjen naj bi bil tistim, ki bodo to potrebovali, odločimo se pa sami, kdo bo to potreboval. Oblikovali smo delovno skupino, ki bo točno ugotovila vse posledice krize. Pri Uefi moramo videti, ali nam bo uspelo končati evropska tekmovanja in državna prvenstva, potem pa bomo videli, kje smo.«»Uefa lahko v določeni meri uveljavi enotne rešitve, v določeni meri pa je naša pristojnost, da svetujemo. Načeloma naša navodila upoštevajo. Vsak dan imam po tri ali štiri videokonference. Nogomet je velik posel in treba je reševati stvari. Priteka ogromno denarja in od tega posla je odvisen razvoj predvsem mladinskega in ženskega nogometa v Evropi.«»Lahko govorimo o materialni škodi za klube, ki so organizatorji nogometnih tekem. Nogomet brez gledalcev na stadionu ni več isti. Zavedati se moramo, da je ves svet v specifičnem položaju. Še vedno je bolje igrati tekme s televizijskimi prenosi kot pa sploh ne igrati tekem.«»Svet zagotovo ne bo popolnoma enak. To ni neka apokaliptična napoved, saj ne mislim nujno, da bo svet slabši. Morda bo boljši. Zavedati se moramo pomena solidarnosti in enotnosti. Morda smo začeli podcenjevati naravo. Marsikaj se bo zgodilo pozitivnega in tudi negativnega. Vsi bomo iz te krize izšli pametnejši, nekateri pa tudi močnejši.«