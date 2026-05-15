Aleksandra Čeferina uradno podprli za nov mandat na čelu Uefe

Bosna in Hercegovina ter Albanija sta uradno podprli vnovično kandidaturo Aleksandra Čeferina za predsednika Evropske nogometne zveze (Uefe) v obdobju 2027–2031. Izvršni odbor Nogometne zveze Bosne in Hercegovine je na četrtkovi seji v Sarajevu izrazil podporo Čeferinu pri novi kandidaturi za predsednika Uefe.

»Izvršni odbor NFSBiH je podprl kandidaturo predsednika Uefe Aleksandra Čeferina za nov mandat na čelu evropske nogometne organizacije v obdobju 2027–2031. Ob tej priložnosti smo Uefi poslali tudi uradno pismo podpore, v katerem smo poudarili zadovoljstvo z dosedanjim sodelovanjem ter prepričanje, da bo Čeferin tudi v prihodnje uspešno vodil evropski nogomet,« so sporočili iz zveze, ki jo vodi predsednik Vico Zeljković.

Podpora slovenskemu funkcionarju prihaja tudi iz Albanije. Izvršni odbor Nogometne zveze Albanije je na predlog predsednika Armanda Duke podprl Čeferinovo kandidaturo za nov mandat. »Ta odločitev je izraz najvišjega priznanja za voditeljstvo, vizijo in prispevek predsednika Čeferina k razvoju evropskega nogometa v zadnjih letih. FSHF verjame, da bo nadaljnje vodenje Uefe pod Aleksandrom Čeferinom zagotovilo stabilnost, napredek in dodatno podporo vsem članicam zveze,« so zapisali pri albanski zvezi.

Volitve predsednika in članov izvršnega odbora Uefe bodo 4. marca 2027 na 51. kongresu Uefe v kazahstanski Astani. Čeferin se uradno še ni opredelil do morebitne vnovične kandidature za predsednika Uefe. Tokrat bi se potegoval za svoj tretji polni mandat predsednika po letih 2019-2023 in 2023-2027, potem ko je v prvih letih na čelu Uefe dokončal mandat predhodnika Michela Platinija (2016-2019). Upoštevaje okoliščine (močan dvig ugleda Uefe po letu 2016, zadovoljstvo vseh 55 njenih članic z vodstvom organizacije) ne gre pričakovati, da bi imel Čeferin v primeru vnovične kandidature protikandidata.