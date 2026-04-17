Čeferin prejel nenavadno darilo (VIDEO)

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin se je mudil na uradnem obisku pri Nogometni zvezi Severne Makedonije. Obisk, namenjen utrjevanju sodelovanja in podpori reformam, pa je na koncu dobil nepričakovan – in precej prikupen – epilog.

Povod za prihod je bilo vabilo prvega moža zveze Masarja Omeragića, ki želi z novim zagonom pospešiti razvoj makedonskega nogometa.

»Obisk Aleksandra Čeferina je resnična potrditev našega prijateljstva in iskrenega odnosa, ki ga imamo z vodstvom Uefe. Za nas je še posebej pomembno, da smo v preteklem letu izvedli resne reforme na več področjih – od strukturnih in organizacijskih sprememb prek izboljšanja infrastrukture do jasne strategije za razvoj mladinskega nogometa,« je poudaril Omeragić.

»Ta podpora in razumevanje Uefe sta močan zagon, da nadaljujemo reforme in razvijamo makedonski nogomet na najvišji ravni,« je pri tem še dodal.

Čeferin se je med obiskom srečal tudi s predsednikom vlade Hristijanom Mickoskim in ministrom za šport Borkom Ristovskim, a je pravi vrhunec sledil nekoliko kasneje.

Darilo, ki je ukradlo pozornost

Namesto običajnih protokolarnih daril je Čeferin med obiskom »Hiše nogometa«, kjer si je ogledal igrišča in objekte makedonske nogometne zveze prejel nekaj precej bolj živega – mladiča šarplaninca, samca ene najbolj prepoznavnih avtohtonih pasem na Balkanu.

Pes, ki simbolizira moč, zvestobo in zaščito, nosi jasno sporočilo o povezovanju in zaupanju. A še preden pride do simbolike, je tu prvi vtis: mladič je preprosto neustavljivo prikupen.

Čeferin se je srečal z vodilnimi možmi nogometne zveze Severne Makedonije. FOTO: FFM

Čeferin tega nikakor ni skrival. Ob prvem srečanju se je nasmehnil, ga pobožal in si vzel nekaj trenutkov za sproščeno druženje – prizor, ki je hitro postal najbolj deljen trenutek obiska.

Takšno darilo presega zgolj formalnost. Gre za gesto, ki pove več kot besede. Če je nogomet pogosto prostor diplomacije, je tokrat vlogo ambasadorja prevzel kar čisto majhen štirinožni spremljevalec.

Selitev k novemu lastniku

Na Nogometni zvezi Severne Makedonije so povedali, da mladič za zdaj še nima imena – ta čast bo namreč pripadla kar Čeferinu. V prihodnjih dveh tednih bo ostal v Skopju, kjer bo opravil potrebne veterinarske preglede in cepljenja. Nato pa ga čaka pot v Slovenijo, kjer bo začel svoje novo poglavje kot družinski član najvplivnejšega moža evropskega nogometa.