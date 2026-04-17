Nogomet

Čeferin prejel nenavadno darilo (VIDEO)

Aleksander Čeferin na obisku nogometne zveze Severne Makedonije. Uradni protokol na koncu zasenčilo prikupno darilo.
Aleksander Čeferin se je zelo razveselil svojega darila. FOTO: FFМ  
Blaž Potočnik
17. 4. 2026 | 11:44
17. 4. 2026 | 13:35
2:58
Predsednik Uefe Aleksander Čeferin se je mudil na uradnem obisku pri Nogometni zvezi Severne Makedonije. Obisk, namenjen utrjevanju sodelovanja in podpori reformam, pa je na koncu dobil nepričakovan – in precej prikupen – epilog.

Povod za prihod je bilo vabilo prvega moža zveze Masarja Omeragića, ki želi z novim zagonom pospešiti razvoj makedonskega nogometa.

»Obisk Aleksandra Čeferina je resnična potrditev našega prijateljstva in iskrenega odnosa, ki ga imamo z vodstvom Uefe. Za nas je še posebej pomembno, da smo v preteklem letu izvedli resne reforme na več področjih – od strukturnih in organizacijskih sprememb prek izboljšanja infrastrukture do jasne strategije za razvoj mladinskega nogometa,« je poudaril Omeragić.

»Ta podpora in razumevanje Uefe sta močan zagon, da nadaljujemo reforme in razvijamo makedonski nogomet na najvišji ravni,« je pri tem še dodal.

Rekordni prihodki Uefe, tudi klubom še več

Čeferin se je med obiskom srečal tudi s predsednikom vlade Hristijanom Mickoskim in ministrom za šport Borkom Ristovskim, a je pravi vrhunec sledil nekoliko kasneje.

Darilo, ki je ukradlo pozornost

Namesto običajnih protokolarnih daril je Čeferin med obiskom »Hiše nogometa«, kjer si je ogledal igrišča in objekte makedonske nogometne zveze prejel nekaj precej bolj živega – mladiča šarplaninca, samca ene najbolj prepoznavnih avtohtonih pasem na Balkanu.

Pes, ki simbolizira moč, zvestobo in zaščito, nosi jasno sporočilo o povezovanju in zaupanju. A še preden pride do simbolike, je tu prvi vtis: mladič je preprosto neustavljivo prikupen.

Čeferin se je srečal z vodilnimi možmi nogometne zveze Severne Makedonije. FOTO: FFM
Čeferin se je srečal z vodilnimi možmi nogometne zveze Severne Makedonije. FOTO: FFM

Čeferin tega nikakor ni skrival. Ob prvem srečanju se je nasmehnil, ga pobožal in si vzel nekaj trenutkov za sproščeno druženje – prizor, ki je hitro postal najbolj deljen trenutek obiska.

Takšno darilo presega zgolj formalnost. Gre za gesto, ki pove več kot besede. Če je nogomet pogosto prostor diplomacije, je tokrat vlogo ambasadorja prevzel kar čisto majhen štirinožni spremljevalec.

Selitev k novemu lastniku

Na Nogometni zvezi Severne Makedonije so povedali, da mladič za zdaj še nima imena – ta čast bo namreč pripadla kar Čeferinu. V prihodnjih dveh tednih bo ostal v Skopju, kjer bo opravil potrebne veterinarske preglede in cepljenja. Nato pa ga čaka pot v Slovenijo, kjer bo začel svoje novo poglavje kot družinski član najvplivnejšega moža evropskega nogometa.

Šport  |  Nogomet
Nov rekord

Rekordni prihodki Uefe, tudi klubom še več

Lani so se krepko podražile televizijske pravice, zdaj so poskočile še cene sponzorstva. Heineken se poslavlja, Nike bi rad izrinil Adidas.
16. 4. 2026 | 10:46
Preberite več
PremiumPhoto
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Španci jezni na Vinčića, Bellingham: To je šala; Arbeloa: Ni vedel ... (VIDEO)

PSG – Bayern in Atletico – Arsenal sta polfinalna para lige prvakov, 6. maja bomo dobili finalista, ki se bosta 30. maja v Budimpešti pomerila za naslov.
Peter Zalokar 16. 4. 2026 | 13:54
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Kolumna

Čeferin, Perez in Zahović sklenili dogovor, kaj to pomeni?

Čeferin je od leta 2016 spremenil v sodelavca marsikaterega nasprotnika. Na eni strani Uefa in evropski nogomet, na drugi ZDA, Trump, Iran, Ukrajina in Rusija.
Jernej Suhadolnik 12. 4. 2026 | 10:20
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Koalicijska pogajanja

Stranki SDS osem, NSi pet in Demokratom tri ministrstva

Janez Janša v ozadju snuje manjšinsko desno vlado ob podpori Stevanovićeve Resnice iz opozicije. Koalicijsko pogodbo usklajujeta SDS in NSi.
Uroš Esih 16. 4. 2026 | 14:37
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Obisk v Moskvi

Za Janšo je neprijetno, če Stevanovića v tujini označujejo za »idiota«

Predsednik državnega zbora želi po Karlu Erjavcu nadaljevati tradicijo tesnih diplomatskih vezi med Ljubljano in Moskvo
Uroš Esih 17. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Podkast

Rok Lampe: Imenovanje Stevanovića je poraz za desnico

Sova, katere naloga je zaščititi suverenost države pred tujimi vplivi, je ugotovila, da je šlo za tuji vpliv, in tega ne moremo kar pomesti pod preprogo.
Uroš Esih 15. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Nova generacija

Poslanci nove generacije rojene po 1980: konec pravil in stare politike?

Verčič: Ironija, memi in kratki formati niso zgolj slog, temveč način mišljenja. Lukšić: Tako se po novem dela politika.
Pija Kapitanovič 16. 4. 2026 | 10:58
Preberite več
Šport  |  Drugo
