Aleksander Čeferin: Tudi vojna ni tako ostro ustavila nogometa

Ponosen na solidarnost nogometne Evrope

Pred Aleksandrom Čeferinom je odgovorna naloga nadaljevanja nogometnega poslanstva v dneh navzočnosti koronavirusa. FOTO: Marko Feist

Aleksander Čeferin se je ozrl k trenutnemu stanju nogometa v Evropi.

Znašel se je pred zahtevno nalogo vrnitve na igrišča ob koronavirusu.

Uefa je nakazala nacionalnim zvezam 236,5 milijona evrov pomoči.



Brez tveganja: gledalci nazaj, ko bo mogoče

»Predvsem sem ponosen na solidarnost in sodelovanje med Uefo, nacionalnimi zvezami, klubi in ligami.«

»Prepričan sem, da bo izjemen občutek, ko bomo v nogometni Evropi spet prikorakali na polne štadione.«

Običajno druga polovica julija v nogometnih arenah stare celine pripada kvalifikacijskim tekmam za uvrstitev v prestižna klubska tekmovanja pod streho Uefe, letošnja zgodba je pač drugačna. Končujejo se nacionalna ligaška tekmovanja, koronavirus je začrtal urnik po svoje, avgust bo komaj ponudil zmagovalca lige prvakov in evropske lige.O čudnih časih kot tudi svojem prepoznavnem optimizmu je v pogovoru za spletno stran Evropske nogometne zveze (uefa.com) govoril njen predsednik»Šlo je res za posebno obdobje zadnjih mesecev. Znašli smo se pred nevsakdanjo preizkušnjo, toda obenem sem spoznal pri meni in družini, da smo zdaj še bližje drug drugemu,« je ob začetku dejal Slovenec,prvi mož krovne evropske nogometne organizacije.Zelo ambiciozno si je zastavljal naloge, razkrival nova obzorja tudi v geografskem prostoru vodilnih velesil nogometne igre, a se tudi čez noč znašel pred prav posebno preizkušnjo, ko se je žoga ustavila, vrata štadionov pa zaprla: »Še med drugo svetovno vojno nogomet ni povsem zamrl,pa je dejansko. Znašli smo se pod izjemnim pritiskom in zelo zahtevnim delom – zdaj pa sem srečen. Odleglo mi je, ko se je nogomet začel vračati po vsej Evropi.«Vendar pa se je Čeferin s sodelavci znašel pred izzivom sestavljanja novega mednarodnega koledarja, ne skriva zadovoljstva zaradi nadaljevanja lepe zgodbe na igriščih, četudi v prav posebnih razmerah. »Začrtali smo si, da bi v juliju, v avgustu pa še našo. To bi bilo seveda pomembno tudi za načrtovan septembrski začetek reprezentančnih tekem. Predvsem pa sem ponosen na solidarnost in sodelovanje med Uefo, nacionalnimi zvezami, klubi in ligami,« je poudaril 52-letnik.Kot ponavadi je z jasnimi številkami odgovoril tudi na vprašanje, v kolikšni meri je Uefa v tej novi krizi pomagala 55 nacionalnim zvezam po vsej Evropi: »Posamezne zveze so se dejansko znašle pred nevsakdanjimi izzivi, sodelovanje z njimi je bilo za nas ključno pri vseh aktivnostih. Tako smo iz našega posebnega programa z nazivom HatTrick nakazaliob boju z dolgovi, ki jim je botrovala navzočnost koronavirusa. In še več: pri nacionalnih zvezah so si na jasnem, da bodo na našo podporo lahko računali tudi v prihodnje.«Pa je predsednik Evropske nogometne zveze verjel, da bo dejansko Uefa pravočasno prestopila ciljno črto z vsemi tekmovanji sezone 2019/20?»Verjel sem od prvega trenutka. Vedno moraš biti optimist,. Zdaj je pač tako, da igramo brez gledalcev, ne smemo se namreč prepustiti tveganju,« na čvrstih tleh ostaja predsednik Uefe in ob tem pristavi: »Kot vsak se bom počutil prav veselo v trenutkih vrnitve občinstva. Ker pa sem optimist, ohranjam močno upanje, da bodo gledalci na tribunah takoj, ko bo to spet mogoče.«