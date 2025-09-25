Čeferin pred zahtevno nalogo: Če bi moral, bi izbral Dončića

»Ko prihajaš iz majhne države, imaš občutek, da se moraš še bolj dokazati,« pravi predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Tako je odgovoril na eno od vprašanj francoskega športnega dnevnika L'Equipe, zakaj je njegova domovina, Slovenija, kljub skromni velikosti uspela svetu dati športne zvezdnike najvišjega formata.

Slovenija z vsega dvema milijonoma prebivalcev je športna velesila v malem, v intervjuju meni Čeferin. Tadej Pogačar osvaja francoski Tour, Luka Dončić kroji vrh lige NBA, Janja Garnbret osvaja najtežje stene na svetu, Primož Roglič pa največje etapne dirke.

Dosje: Aleksander Čeferin

Po mnenju Čeferina to ni naključje, temveč rezultat posebne kombinacije značilnosti: »Naši ljudje so trmasti, delavni in vztrajni. Imamo balkanski borbeni duh, a hkrati disciplino Avstrije in severne Italije. Ta genetska in kulturna mešanica deluje popolno.«

Slovenske športnike povezuje drznost

Tisto, kar povezuje vse te športnike, je po njegovih besedah drznost – pripravljenost, da si ne postavljajo meja. »V odraščanju v neposrednem stiku z naravo – gorami, rekami, gozdovi – se oblikuje značilen način razmišljanja. Slovenci tako postanemo močnejši, a hkrati ostajamo prizemljeni,« dodaja Čeferin.

Čeferin med nedavnim obiskom Norveške in tamkajšnje predsednice nogometne zveze Lise Klaveness. FOTO: Reuters

Za slovenski narod so ti uspehi po njegovem več kot le šport. »Ogromen ponos občutimo, ko na olimpijskih igrah, evropskem prvenstvu ali na Elizejskih poljanah zazveni slovenska himna,« pravi Čeferin. »Za majhno državo je šport način, da pokaže vidnost, dostojanstvo in enotnost. Morda po svetu ne poznajo naših politike ali gospodarstva, toda poznajo Dončića, Pogačarja, Rogliča, Garnbretovo, Mazetovo, Šeška … in prek njih spoznajo tudi Slovenijo.«

Kot predsednik Uefe mora ostati nevtralen, toda kot Slovenec priznava, da izjemno težko skrije svoja čustva. »Ko vidim Luko, kako se nasmehne po trojnem dvojčku proti najboljšim košarkarjem na svetu, Tadeja med napadom na Col du Tourmalet ali Šeška, ko podpiše pogodbo z Manchester Unitedom, občutim enako veselje kot ob svojih otrocih, ko rastejo.«

Država bi lahko naredila več

Kljub slovenskim uspehom Aleksander Čeferin vidi tudi pomanjkljivosti. Država bi lahko po njegovem mnenju naredila več za podporo športu. Javna sredstva so omejena, davčnih spodbud za vlaganje v šport praktično ni, zato velik del bremena predvsem v začetnem obdobju športnikov prevzamejo njihove družine in športniki sami.

»Imamo odlične trenerje in veliko spoštovanje do športne vzgoje, toda več podpore bi odprlo nove priložnosti za prihodnje generacije in njihove uspehe,« opozarja Grosupeljčan.

Vseeno slovenski športniki nadaljujejo svoj vzpon. Pogačar je po Čeferinovih besedah kolesarstvu vrnil veselje: »Vozi s pogumom, napade, ko se drugi branijo, nasmehne se, ko drugi trpijo. Cenijo ga zaradi pristnosti – ni stroj, ampak človek, ki šport živi z vso strastjo. Tour de France je najtežje tekmovanje v individualnem športu, in videti fanta iz Komende, kako ga obvladuje, je neverjetno.«

Dončić pa je postal globalna ikona. »Če rečem, da zdaj vsi otroci v Sloveniji sanjajo o številki 77, bo to premalo. Njegov slog je košarki dal novo razsežnost in pokazal, da ni vse le stvar nadčloveške postave,« dodaja Čeferin.

Čeferin meni, da zlata generacija slovenskega športa ni naključje. FOTO: Zorana Jevtić/Reuters

Razlika v prepoznavnosti med košarko in kolesarstvom je po njegovem očitna. Po nogometu je namreč NBA največja športna scena na svetu, kjer je Dončićev obraz postal vseprisoten. A v Sloveniji oba uživata enako spoštovanje.

Čeferin meni, da zlata generacija slovenskega športa ni naključje, ampak sad dolgoletne tradicije. Slovenci so bili vedno uspešni tako v ekipnih kot v individualnih športih – od smučanja do rokometa. Današnji superzvezdniki so le koncentracija te strasti.

V prihodnje pričakuje velike dosežke tudi v ekipnih športih. »Vprašanje časa je, kdaj bo Slovenija dosegla nekaj izjemnega v nogometu ali rokometu, tudi pri zimskih športih, in sicer tako pri moških kot ženskah.«

Kljub občudovanju vseh slovenskih športnikov pa ima tudi osebnega favorita. »Vsi so ostali skromni in prijazni, kljub slavi, ki jih obkroža. Toda če moram izbrati, je to Luka Dončić. On je edinstven.«