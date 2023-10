Aleksander Čeferin užival, kot da bi se evropsko prvenstvo že začelo

Evropska nogometna zveza (Uefa) je potrdila, da bo evropsko prvenstvo leta 2028 v Veliki Britaniji in na Irskem, leta 2032 pa v Italiji in Turčiji. Izbor gostiteljev za euro 2028 in 2032 je bil znan že dlje, Uefa ga je danes na sedežu v Nyonu le še formalno potrdila. V obeh primerih je šlo za dogovorjeno sodelovanje dveh držav in obe kandidaturi sta bili brez protikandidata. Najbolj vesela sta verjetno nekdanja odlična vratarja Italijan Gianluigi Buffon in Turek Volkan Demirel, ki sta bila dejavna udeleženca svojih delegacij pri dogovarjanju in skupni kandidaturi.

»Najprej bi rad čestital vsem gostiteljem«

»Najprej bi rad čestital vsem gostiteljem, za katerimi zagotovo ni enostavno obdobje. Ko sem danes videl obe predstavitvi, sem v njih zelo užival, imel sem občutek, da se je evropsko prvenstvo pravzaprav že začelo,« je ob oznanitvi gostiteljev dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Turčija je za leto 2028 najprej najavila samostojno kandidaturo, kasneje pa jo je umaknila in se dogovorila za sodelovanje z Italijo. Ta je EP gostila že leta 1968 in 1980, Turčija bo na tem področju doživela premiero.

Čeferin (v sredini), Gareth Bale (drugi z desne) in drugi Otočani. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Skupinska fotografija iz Nyona. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Anglija je EP gostila leta 1996 in sodelovala tudi na zadnjem EP, ki ga je gostilo večje število držav, v finalu v Londonu pa so Angleži izgubili po streljanju enajstmetrovk proti Italijanom. Britanci in Irci pa imajo tokrat dobro pripravljeno kandidaturo in že zdaj je jasno, kateri stadioni bodo gostili EP.

Čeferin in predsednika italijanske in turške zveze Gabriele Gravina in Mehmet Buyukeksi. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

To so med drugim tudi londonski Wembley, pa stadion londonskega Tottenhama, stadion Etihad v Manchestru, Goodison Park v Liverpoolu, St. James' Park v Newcastlu in Villa Park v Birminghamu iz Anglije. Wales bo zastopal Principality Stadium v Cardiffu, Škotsko Hampden Park v Glasgowu, Irsko Aviva Stadium v Dublinu in Severno Irsko Casement Park v Belfastu. Prihodnje leto bo prvenstvo stare celine v Nemčiji.