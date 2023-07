Mitrovića ob šelestu bankovcev hitro zapustila lojalnost

Lanski prihod Cristiana Ronalda v Al Nassr je sprožil učinek domin, ki ga ni predvidel nihče. V Savdsko Arabijo prihajajo novi in novi igralci, kot so Karim Benzema, N'Golo Kante, Ruben Neves, Edouard Mendy, Marcelo Brozović, Roberto Firmino in trener Steven Gerrard. Govori se o prestopih Davida de Gee, Jordana Hendersona, Neymarja, Romeluja Lukakuja, Jordija Albe in drugih.

V peščeno kraljevino mika tudi srbskega zvezdnika Aleksandra Mitrovića, za katerega pa je Fulham določil odškodnino 60 milijonov evrov, s čimer je vsaj začasno pregnal snubce iz Al Hilala.

Srb, ki je Fulham z rekordnimi 43 goli pripeljal v premier league, v njej pa dosegel 14 zadetkov za zelo solidno uvrstitev Londončanov, je pokazal, da lojalnost hitro izpuhti, ko gre za bizarne plače, ki jih ponujajo Savdijci. Svojim sorodnikom je 28-letni napadalec že povedal, da ne bo več odigral niti ene tekme za Fulham, če ga ta ne izpusti na Bližnji vzhod. Pogodbo ima še za tri sezone.

Aleksandar Mitrović je učinkovit tudi v srbski reprezentanci. FOTO: Suhaib Salem/Reuters

Mitrović, ki bi se v Al Hilalu rad pridružil rojaku Sergeju Milinkoviću Saviću, ni želel oditi na ameriško turnejo, vendar ga je agent Pini Zahavi prepričal, da je šel na letalo. Zanimivo bo videti, ali bo v postavi za pripravljalne tekme.

Mitrović je v petih letih za Fulham v 205 nastopih zbral 111 golov. Al Hilal je prvotno zanj ponudil 30 milijonov evrov. Vprašanje, če bo pripravljen podvojiti znesek za muhastega zvezdnika.