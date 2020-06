Aleš Mertelj le na igrišču ni prijatelj z Mariborčani

Kranj

vstopnic so lahko za današnjo tekmo med Triglavom in Mariborom natisnili pri domačem klubu



Očitno za Kranj usojena posebna tekma

Rudi Požeg Vancaš se po izostanku zaradi kartonov danes vrača k mariborskemu moštvu. FOTO: Tadej Regent/Delo

- Nogomet se je vrnil na slovenska igrišča, v četrtek bo storjen še korak več. Prvič po dobrih treh mesecih in prekinitvi tekmovanja v domačem prvenstvu bo živahno tudi na tribunah. Resda še ne tako, kot je pod Storžičem ponavadi ob gostovanju 15-kratnih državnih prvakov iz Maribora, vseeno pa bo ob rahljanju ukrepov v boju proti koronavirusu že omejeno število gledalcev poskrbelo za lepo podobo tekme med Triglavom in Mariborom. Dvoboj bo v kranjskem športnem parku ob 18. uri.Tekme moštev iz dveh regionalnih metropol, gorenjske in štajerske, imajo že dolgo brado in dasiravno na slovenskem nogometnem zemljevidu precej vidnejša vloga pripada vijoličnim iz Ljudskega vrta, so se tudi že domači orli večkrat veselili okusnega plena. Denimo tudi v tistem zadnjem hladnem novembrskem večeru sredi Maribora, ko so favorizirani gostitelji delovali tako medlo, kot bi bili še v opojih od martinovanja, ki je nekaj dni pred tem kot ponavadi dodobra zaznamovalo utrip mesta ob Dravi. Triglav se je odrezal z učinkovito predstavo, ob zmagi zzasluženo odnesel točke, toda zategadelj se kaj posebnega v razmerjih na domači nogometni sceni ni spremenilo: Maribor je v zgornji polovici lestvice in se je že po pičlih dveh tekmah po tej prekinitvi konkurenčno vključil v boj za vrh, Triglav pa na 9. mestu za Sežanci in Domžalčani še zdaleč nima mirnega spanca.O velikem motivu gostiteljev pred današnjo predstavo seveda ne gre dvomiti: gostovanje najuspešnejšega slovenskega nogometnega kluba že tako privabi poseben adrenalin na igrišče in kranjske tribune, hkrati pa si v Kranju želijo ohraniti čvrst prvoligaški nogomet, za kar je nujno nabiranje točk in – če je le mogoče – že zaradi ozračja tudi zmage proti kateremu od uglednejših in uspešnejših tekmecev.Na prvi tekmi slovenske nogometne lige z občinstvom po prekinitvi bo danes na osrednji tribuni nekaj več kot 300 gledalcev, večinoma z upanjem o domačem podvigu, res pa je, da NK Maribor že dolgo ohranja vsaj krog simpatizerjev – če že ne gorečih privržencev – tudi v Kranju z okolico. Še posebej od dni, ko je domači fantblestel v vijoličnem dresu, igral v ligi prvakov in tudi državni reprezentanci. Njegovanekoč eden vodilnih slovenskih vaterpolistov, sta z organizacijo avtobusnih izletov na tekme v Ljudski vrt ogrela Gorenjce in ti so nato z glasnim spodbujanjem prispevali delež k denimo podvigom Maribora na poti k prestižnim žarometom nogometnih aren v Londonu, Glasgowu, Gelsenkirchnu itn.Danes je Mertelj pomemben in avtoritativen adut Triglava, zanj so seveda tekme proti nekdanjemu klubu prav posebne.»Drži, veliko prijateljev imam v Mariboru. Tako v slačilnici kot v pisarnah in tudi zunaj kluba. Toda igrišče je posebna zgodba, tukaj se pač vsak bori za svoje moštvo,« nam je dejal omenjeni domači nogometaš, obenem tudi štajerski zet. Današnje tekme se posebej veseli tudi zaradi spoznanja, da se na štadion vrača občinstvo. Ob tem se je nasmehnil: »Očitno je ta tekma za nas že prav usojena kot nenavadna. Najprej smo si mislili, da zaradi tega, ker bi prvič na našem štadionu igrali pod žarometi, a zdaj je podčrtano, da bomo prvič po dolgem času imeli gledalce. In četudi pač tribune ne morejo biti polne, bo vseeno lepo.«V mariborskem taboru spoštujejo gostitelje, proti njim so doživeli marsikaj, toda nova energija pod vodstvomna klopi kajpak botruje vijoličnemu optimizmu. Moštvo je nazadnje proti Aluminiju, prav tako v preteklosti že večkrat prav neugodnemu tekmecu, ohranjalo zanesljivost in zbranost, ob koncu z gladko opravljeno nalogoosvojilo točke in se med odštevanjem do velikega derbija v Stožicah (28. t. m.) že približalo vodilni Olimpiji na -4. Po idealnem scenariju bi Štajerci, ki bodo tokrat brez poškodovanega, radi ta zaostanek do omenjenega spektakla še zmanjšali, za začetek pa si seveda želijo v Kranju nadaljevati zmagoviti niz.