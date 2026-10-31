Znano, kako je za zlato žogo glasoval Staretov naslednik Aleš Potočnik

Novinar Televizije Slovenija Aleš Potočnik, ki je letos prvič Slovenijo zastopal na glasovanju za zlato žogo, je bil pri napovedovanju razpleta glasovanja med natančnejšimi. Med deset najboljših je uvrstil devet nogometašev iz končne deseterice, po odstopanju od uradnega vrstnega reda pa je zasedel 15. mesto med stotimi sodelujočimi. Pri izboru najboljšega nogometaša je Potočnik največ zaupanja namenil angleškemu napadalcu Harryju Kanu. Na drugo mesto je postavil španskega vezista Rodrija, sicer najboljšega igralca mundiala, na tretje Francoza Kyliana Mbappéja, četrto mesto pa je pripadlo Norvežanu Erlingu Haalandu. Prvo peterico je zaokrožil Lionel Messi, sledili so Hviča Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Michael Olise in Vitinha. Največje odstopanje od končne razvrstitve ...