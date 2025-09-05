Alexander Isak je v Ljubljani navduševal že kot otrok

V nadaljevanju preberite:

Švedska nogometna reprezentanca, ki bo drevi gostovala v Stožicah, ima trenutno v svojem napadu najbolj vroči dvojec na svetu. Viktor Gyökeres se je konec julija za 75 milijonov evrov iz lizbonskega Sportinga preselil k londonskemu Arsenalu, za katerega je v tej sezoni elitne angleške lige zabil že dva gola, pred dnevi pa se je vendarle končala tudi večtedenska prestopna saga Alexandra Isaka, ki je dobesedno izsilil svojo selitev iz Newcastla v Liverpool.

Po poročanju britanskih in švedskih medijev naj bi odškodnina za 25-letnega napadalca iz Solne pri Stockholmu, čigar starša prihajata iz Eritreje, znašala debelih 150 milijonov evrov. Tako je Isak postal najdražji švedski nogometaš v zgodovini, obenem se lahko pohvali tudi s tem, da je poskrbel za najdražji prestop v premier league ...