    Nogomet

    Najdražji igralec v Angliji naj bi si zlomil nogo (VIDEO)

    Švedski napadalec Alexander Isak se je poškodoval, ko je dosegel zadetek za Liverpool proti Tottenhamu.
    Alexander Isak jo je skupil po drsečem štartu branilca Mickeyja van de Vena. FOTO: Justin Tallis/AFP
    Alexander Isak jo je skupil po drsečem štartu branilca Mickeyja van de Vena. FOTO: Justin Tallis/AFP
    Peter Zalokar
    22. 12. 2025 | 11:49
    22. 12. 2025 | 12:19
    1:46
    Pri angleškem prvaku Liverpoolu se bojijo, da si je najdražji igralec v premier league Alexander Isak zlomil nogo, potem ko se je poškodoval ob zadetku v sobotni zmagi proti Tottenhamu (2:1).

    Švedski napadalec se je poškodoval, ko je dosegel uvodni zadetek v Londonu po drsečem štartu branilca Mickyja van de Vena. Šestindvajsetletni Isak, ki je v igro vstopil kot rezervist v drugem polčasu, zadetka ni mogel proslaviti s soigralci in je v bolečinah zapustil igrišče.

    Z igrišča ni mogel sam. FOTO: Justin Tallis/AFP
    Z igrišča ni mogel sam. FOTO: Justin Tallis/AFP

    Athletic in Sky Sports poročata, da pri Liverpoolu sumijo, da si je Isak, za katerega so rdeči Newcastlu odšteli 145 milijonov evrov, zlomil nogo, kar bi pomenilo dolgotrajno odsotnost. To je nov udarec za trenerja Arneja Slota, saj je Mohamed Salah na afriškem prvenstvu, Cody Gakpo pa se zaradi poškodbe mišice ne bo mogel vrniti pred začetkom prihodnjega leta.

    Slotu tako v napadu ostajajo le še Hugo Ekitike, redko uporabljeni Federico Chiesa in najstnik Rio Ngumoha. Liverpool bo v soboto gostil Wolverhampton in prvega januarja Leeds. Četrtega januarja bo gost pri Fulhamu, osmega pa pri vodilnem Arsenalu. 

    Alexander Isak je obležal na tleh. FOTO: Justin Tallis/AFP
    Alexander Isak je obležal na tleh. FOTO: Justin Tallis/AFP

    Če bo potrjen sum zloma noge, bo Isak bržčas manjkal tudi na tekmah Švedske v dodatnih kvalifikacijah za SP konec marca.

    Ne spreglejte
    Alexander IsakLiverpoolpremier leagueAnglijaArne Slotpoškodba

