    Nogomet

    V Stožicah izjemni dvojec Isak-Gyökeres

    Alexander Isak je bil vpoklican v švedsko reprezentanco za bližnji tekmi s Slovenijo in Kosovom, čeprav je izobčen v Newcastlu.
    Alexander Isak in Viktor Gyökeres sta udarni napadalni dvojec Švedske. FOTO: Aziz Karimov/Reuters
    Galerija
    Alexander Isak in Viktor Gyökeres sta udarni napadalni dvojec Švedske. FOTO: Aziz Karimov/Reuters
    P. Z., STA
    27. 8. 2025 | 18:19
    27. 8. 2025 | 18:53
    2:59
    Napadalec Newcastle Uniteda Alexander Isak je bil vpoklican v švedsko reprezentanco za kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2026 kljub sporu s klubom. Isak je del 24-članske ekipe, ki jo je danes imenoval švedski selektor Jon Dahl Tomasson za kvalifikacijski tekmi za mundial proti Sloveniji in Kosovu 5. in 8. septembra.

    Zdaj je že preveč cirkusa okrog Benjamina Šeška

    Petindvajsetletnik to sezono noče igrati za Newcastle, ki mu preprečuje prestop v Liverpool, in trenira sam. Prestopni rok v Angliji se konča v ponedeljek in vprašanje je, ali se bo saga do takrat končala. 

    Razdor med Newcastlom in Alexandrom Isakom je vse globlji

    Alexander Isak je glavni zvezdnik švedske reprezentance. FOTO: Reuters
    Alexander Isak je glavni zvezdnik švedske reprezentance. FOTO: Reuters

    Tomasson je o Isakovem vpoklicu dejal: »Zelo sem vesel, da Isak želi biti v ekipi, je velik igralec. Položaj, v katerem je, seveda ni idealen, saj ni treniral z ekipo. Ampak on je igralec, ki lahko odloča tekme in želi biti del naše reprezentance, svetovno prvenstvo je zanj pomembno.«

    Isakova saga postaja vse grša, bo ostal brez nogometa ali izsilil rdeči dres?

    V švedski reprezentanci je tudi novinec Arsenala Viktor Gyökeres. V Stožicah se torej obeta spektakel s tremi napadalci, ki so zaznamovali poletni prestopni rok v Angliji. Poleg omenjenih tudi novi član Manchester Uniteda Benjamin Šeško, ki bi lahko imel ob sebi vročega Žana Vipotnika iz Swanseaja, ki je včeraj dosegel izjemen gol v angleškem ligaškem pokalu.

    Ko so obljube prelomljene ...

    Isak je bil izključen iz ekipe in trenira samostojno, potem ko je izpustil poletno turnejo Newcastla v Singapurju in Južni Koreji. Klub zanika, da je igralcu obljubil prestop to poletje, kar je Isak izpostavil v svoji izjavi na instagramu. »Ko so obljube prelomljene in je zaupanje izgubljeno, odnos ne more nadaljevati. To je točka, kjer sem zdaj – in zakaj je sprememba v najboljšem interesu vseh, ne le mene,« je zapisal Isak, ki ga tudi navijači Newcastla nočejo videti v črno-belem dresu »srak«. 

    Liverpool je za Isaka ponudil 130 milijonov evrov, vendar je Newcastle postavil ceno 170 milijonov evrov. To je eden od glavnih razlogov, zakaj prestop še ni bil realiziran. Kljub temu, da je Isak zavrnil ponudbo za povišanje plače, da bi ostal še eno sezono v Newcastlu, klub vztraja, da igralec ostane pod pogodbo in da ni bilo nobenih uradnih obljub o prestopu.

    Selektor Tomasson je sicer tudi izpostavil, da je Isak mentalno močan in se bo kljub težavam v klubu osredotočil na naloge v reprezentanci.

