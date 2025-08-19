Nezadovoljni Isak vsak dan bolj oddaljen od Stožic

Slovenska nogometna reprezentanca bo kvalifikacije za svetovno prvenstvo začela 5. septembra v Stožicah, prva tekmica bo Švedska, ki ima v svojih vrstah dva zvezdniška napadalca, Viktorja Gyökeresa in Alexandra Isaka. Gyökeres je za 66 milijonov evrov prestopil iz Sportinga k Arsenalu, pri Isaku pa so stvari iz dneva v dan bolj zapletene.

Želi si v Liverpool, ki je zanj ponudil 125 milijonov evrov, vendar je Newcastle ponudbo zavrnil. Užaljeni nogometaš, ki je v prejšnji sezoni v premier league dosegel 23 golov in zaostal samo za Mohamedom Salahom, noče igrati za »srake«, s katerimi ima še triletno pogodbo, in tudi ne trenira z ekipo.

V takšni situaciji je vse bolj pereče vprašanje tudi glede njegove reprezentančne zgodbe, a švedski selektor Jon Dahl Tomasson ga je odločno podprl. »Alex je izjemno profesionalen igralec. Ima fantastičen značaj in osebnost. V tem obdobju sem z njim veliko govoril. Situacije, kot je ta, so precej zapletene. Prepričan sem, da se bo vse uredilo, saj želimo, da je v najboljši formi za reprezentančne obveznosti,« je dejal Danec, ki je bil zadržan glede njegovega nastopa na tekmah proti Sloveniji in Kosovu: »Je profesionalec in vem, da je treniral. Seveda ni treniral z ekipo in ni igral tekem. Počakajmo in videli bomo.«