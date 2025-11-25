Alexander Isak podrl neslaven rekord premier lige, ki je veljal 120 let

Alexander Isak se je prvega septembra pridružil Liverpoolu za 145 milijonov evrov, s čimer je postal najdražji igralec v premier ligi vseh časov. Takšni ceni v nogometnem svetu pritiče ogromno pozornosti in še več pričakovanj, ki pa jih 26-letni Šved zaenkrat še nikakor ni izpolnil. Zaenkrat je namreč v dresu Liverpoola odigral devet tekem in na igrišču zbral 497 minut ter dosegel zgolj en zadetek.

Pri Opta Sports, britanskem analitičnem podjetju, so secirali zaenkrat neuspešno sezono napadalca in našli presenetljivo ter nič kaj spodbudno statistiko. Po 120 letih je Isak šele drugi igralec, ki je v premier ligi izgubil na prvih štirih tekmah, na katerih je bil v prvi postavi. Nazadnje je to “uspelo” Percyju Solu oktobra leta 1906.

Kako je Alexander Isak podrl neslaven rekord: 1. poraz v prvi postavi: Crystal Palace - Liverpool 2:1 2. poraz v prvi postavi: Chelsea - Liverpool 2:1 3. poraz v prvi postavi: Manchester United - Liverpool 2:1 4. poraz v prvi postavi: Liverpool - Nottingham Forest 0:3

Ob Isaku, ki naj bi bil eden glavnih liverpoolovih adutov, so se redsom pridružili še Florian Wirtz in Jeremy Frimpong in Milos Kerkez.

Prevetrena in precej dražja ekipa naj bi posegla po naslovu angleškega prvaka – to bi jim lahko uspelo še drugič zapored –, a zaenkrat ne izgleda obetavno. Šest zmag in prav toliko porazov na dvanajstih ligaških tekmah ekipo uvršča šele na 12. mesto. Malo bolje so se varovanci Arneja Slota odrezali v ligi prvakov, kjer zaenkrat zasedajo 9. mesto.