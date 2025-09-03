Arsenalov as pred tekmo v Stožicah stopil v bran Isaku (VIDEO)

Le še dva dneva nas ločita do začetka kvalifikacij za svetovno prvenstvo, v petek zvečer bo v Stožicah gostovala močna Švedska, v kateri sta glavna zvezdnika napadalca Viktor Gyökeres in Alexander Isak. Gyökeres je iz Sportinga prestopil za 66 milijonov evrov, v ponedeljek se je končala saga Isaka, ki je iz Newcastla prišel za 145 milijonov evrov, kar je nov rekord v premier league.

Isak je na zadnji dan prestopnega roka podpisal pogodbo z Liverpoolom in se nato pridružil švedski reprezentanci za prihajajoče kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Tam se je srečal s soigralcem v napadu Gyökeresem. Ta je za topničarje dosegel že dva gola, a v nedeljo izgubil prav v Liverpoolu. Ob snidenju je stopil v bran Isaku, ki so mu očitali, da je izsiljeval Newcastle.

Gyökeres in Isak bosta največja nevarnost za slovenska vrata. FOTO: Aziz Karimov/Reuters

V intervjuju je Gyökeres povedal, da je Isaku čestital za prestop. Kasneje so ga prosili za mnenje o moči igralcev. O tem, da igralci lahko prisilijo klub k prestopu, kar je postalo vroča tema tega poletja, ko Isak ni želel trenirati in igrati za Newcastle, čeprav je imel pogodbo do leta 2029.

»Mislim, da imajo klubi največ moči,« je dejal Gyökeres. »Igralci v veliko primerih težko izbirajo. Ko gre za igralca, ki ga klub ne želi, je situacija povsem nasprotna – nima nobene moči in klub lahko z njim dobesedno počne, kar hoče. Težko je, a tako pač je.«

Viktor Gyökeres je dosegel dva gola za Arsenal. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Newcastle United je vztrajal pri tem, da obdrži Isaka, čeprav je igralec jasno izrazil željo po prestopu v Liverpool. Potem ko je mesec dni treniral sam, je Isak končno dosegel svoj sanjski prestop na Anfield. Gyökeres je šel skozi podobno situacijo, zato očitno govori iz izkušenj. Pred prihodom v Arsenal je Sporting oteževal zaključek prestopa, pri čemer je igralčev zastopnik na koncu obtožil njegov nekdanji klub nespoštovanja Gyökeresa med pogajanji.

Alexander Isak se je pridružil reprezentanci. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Švedska napadalca sta bila med najbolj zaželenimi v prestopnem roku, zanju so se potegovali veliki evropski klubi. Na koncu sta oba igralca pristala v klubih, ki sta si jih želela. Gyökeres in Isak sta za reprezentanco skupaj dosegla 31 golov in bosta v petek začela svojo pot v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo z gostovanjem v Sloveniji. Nato se bosta vrnila v svoja kluba, kjer bosta na nasprotnih straneh v boju za naslov v premier league.