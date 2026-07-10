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Nogomet

Ali je to misija? Ne vem, toda ne smemo popustiti, je bil jasen Mbappe

Selektor Ddider Deschamps je poudaril, da, ko gre za Kyliana, o njem nikoli ne dvomi. Prvega strelca Francije je le rahlo zabolelo v gležnju.
Didier Deschamps je lahko sreče, trikolori delujejo kot svetovnmi prvaki. FOTO: Franck Fife/AFP
Galerija
Didier Deschamps je lahko sreče, trikolori delujejo kot svetovnmi prvaki. FOTO: Franck Fife/AFP
G. N.
10. 7. 2026 | 01:00
10. 7. 2026 | 01:06
2:06
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Kylian Mbappé je kljub zgrešeni enajstmetrovki z izjemnim golom zapeljal Francijo do zmage z 2:0 in do polfinala svetovnega prvenstva v nogometu. Maroko ni bil kos favoriziranim trikolorom, ki se bodo v polfinalu pomerili z zmagovalcem današnjega dvoboja med Belgijo in Španijo.

Sedemindvajsetletni Mbappé je ob 20. nastopu na svetovnih prvenstvih, s čimer je izenačil rekord Huga Llorisa, dosegel svoj 20. gol na največjem nogometnem odru. 

Mbappejevi goli vodijo Francijo proti končnemu cilju, naslovu svetovnega prvaka. »Ali je to misija? Ne vem, vsekakor pa ne smemo popustiti,« je po tekmi dejal Mbappé. »Pred nami je še dolga pot, naslednji izzivi bodo še zahtevnejši. Dobro si bomo opomogli in se pripravili na nadaljevanje prvenstva.«

Mbappe je v 77. minuti zapustil igrišče v bolečinah, a je selektor Didier Deschamps takoj po tekmi pomirili navijače Francije.

»Le malo ga je zabolelo v gležnju,« je Deschamps potrdil, da ne gre za kaj hujšega. »Tri zaporedne uvrstitve v polfinale so lep dosežek. Morda se zdi, da je to nekaj samoumevnega, vendar je treba delo opraviti na igrišču. Tekma ni bila lahka, še posebej po zgrešeni enajstmetrovki. Ko gre za Kyliana, pa nikoli ne dvomim,« je bil jasen 57-letni francoski Bask in sklenil: »Znova smo med štirimi najboljšimi reprezentancami sveta. To potrjuje, da sodimo v sam vrh.«

Didier Deschamps izjemno zaupa in verjame Kylianu Mbappeju, a velja tudi obratno. FOTO: Franck Fife/AFP
Didier Deschamps izjemno zaupa in verjame Kylianu Mbappeju, a velja tudi obratno. FOTO: Franck Fife/AFP

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svetovno prvenstvo v nogometuSP 2026Kylian MbappeDidier DeschampsMaroko

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